Парадокс энергетики: почему за шаг до зимы Украина продавала электроэнергию — исследование

В сентябре украинская энергосистема демонстрировала необычную стабильность. В течение 30 дней страна продавала Венгрии, Молдове и Румынии больше электроэнергии, чем закупала. Но сентябрьское затишье прошло. И в октябре потребители снова следят за графиками отключений света. Фокус разобрался, действительно ли экспорт угрожает внутренним потребителям и почему возник временный профицит электроэнергии.

Согласно данным трекера Центра экономической стратегии (ЦЭС), обновленным 15 октября 2026 года, Украина третий месяц подряд завершила месяц в качестве нетто-экспортера, что произошло впервые с сентября прошлого года. Однако это сентябрьское затишье обманчиво, ведь оно было обусловлено временными факторами и скрывает глубокие системные проблемы, которые уже дают о себе знать.

Возникла прибыль: почему Украина продает энергию, которая ей нужна

Зачем продавать электроэнергию за границу, если страна постоянно находится под угрозой отключений электроэнергии?

Как отмечают экономисты ЦЭС, стабильность в энергосистеме позволила пройти сентябрь без общенациональных отключений благодаря идеальной погоде (спрос на электроэнергию был сдержанным, а дневные пики покрывались за счет солнечной генерации) и слабому внутреннему потреблению.

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В сентябре было зафиксировано падение промышленного спроса. В августе потребление сократилось на 9 % в годовом исчислении — до исторического минимума в 5,6 ТВт·ч. В промышленности падение составило целых 23 %. Эксперты ЦЭС связывают это со снижением экономической активности на фоне российских атак на промышленную, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также блокировки портов. Это искусственно "разгрузило" энергосистему

Наличие такого профицита автоматически запустило сложные внутренние и внешние механизмы балансировки, которые действовали по нескольким правилам. Прежде всего, электроэнергию нельзя просто отложить на зиму или накопить, ведь её невозможно законсервировать в больших объемах. Равновесие в системе должно поддерживаться каждую секунду — сколько произведено, столько же должно быть мгновенно потреблено.

Именно из-за этого возникли суточные колебания "день против вечера". Общий сентябрьский профицит не означал, что энергии хватало круглосуточно — он состоял из постоянных ежедневных колебаний. В дневные часы, когда активно работали солнечные станции, а на улице было тепло, в системе образовывался излишек, который выгодно продавали за границу. Вечером же солнце садилось, а люди массово возвращались домой и включали бытовые приборы. В эти часы возникал дефицит, и Украина уже сама закупала импорт у соседей.

И это ещё не всё. Большую роль также играли экономическая логика и международные контракты. Ведь продажа излишков электроэнергии в дневное время обеспечивала стране валютные поступления, которые крайне необходимы для восстановления повреждённых в результате обстрелов электростанций. Более того, Украина выполняет четкие договорные обязательства перед соседями. В частности, речь идет о Молдове, чью энергобезопасность наше государство частично поддерживает в соответствии с ранее заключенными международными соглашениями.

Коммерческие операции с Украиной, пограничные страны, общая сумма для всех стран, граничащих с Украиной Фото: ЦЕС

Таким образом, согласно данным ЦЭС, география коммерческих потоков в сентябре демонстрирует четкие изменения. По сравнению с августом украинский экспорт вырос почти в 1,5 раза — с 333 до 474 ГВт·ч. В то же время, по подсчетам экспертов, импорт сократился более чем вдвое — со 180 до 76 ГВт·ч, что является самым низким показателем с ноября 2023 года. А основными направлениями сбыта электроэнергии стали Венгрия, Молдова и Румыния. При этом наибольшие объемы импорта Украина получала из Венгрии и Польши. В итоге общий сентябрьский баланс сложился в пользу Украины: 474 ГВт·ч экспорта против 76 ГВт·ч импорта.

Все это объясняет, почему удалось избежать отключений в сентябре.

Иллюзия безопасности быстро исчезла

Уже в октябре ситуация начала стремительно меняться. Признаки новых ударов по инфраструктуре на рубеже сентября и октября свидетельствуют о том, что противник накапливал силы для зимнего наступления.

"В то же время, несмотря на аварийные отключения электроэнергии в ряде городов и областей, в первой половине октября Украина оставалась нетто-экспортером электроэнергии — в отличие от аналогичного периода прошлого года. Вероятно, что с наступлением холодов и активизацией российских ударов по энергетическому сектору импорт электроэнергии вырастет и превысит экспорт", — отмечают аналитики.

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Из этого вытекают три чётких вывода о том, что происходит в энергетике прямо сейчас.

Экспорт закончился — начинается импорт

С наступлением холодов бытовой спрос в вечерние часы стремительно растет, а солнечные электростанции уже не могут его покрыть. В течение всей зимы Украина будет нетто-импортером. Главная задача энергетиков сейчас — максимально использовать доступный технический лимит импорта из ЕС, чтобы покрывать дефицит в часы пиковой нагрузки.

Проблема не в генерации, а в "проводах"

Октябрьские аварийные отключения в ряде областей на фоне формального экспортного профицита доказали: в системе может быть достаточно электроэнергии, но если ракета повредила узловую подстанцию, потребители останутся без света. Поэтому сейчас акцент смещается на физическую защиту (бетонные укрытия, габионы) магистральных и распределительных сетей.

Переход к распределенной генерации и готовность потребителей

Поскольку крупные энергетические объекты остаются целями для ударов, местные власти и бизнес должны в срочном порядке развертывать распределенную генерацию: газопоршневые и газотурбинные установки, которые сложнее уничтожить одной ракетой.

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Как ранее сообщал "Фокус" , на четырёх подстанциях, обеспечивающих Киев электроэнергией, состояние систем защиты за последнюю неделю оказалось неудовлетворительным. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.Эти подстанции, по его словам, отвечают за распределение и передачу электроэнергии в столицу, а также за транзит в восточные и центральные области.

Также уже говорилось о предупреждении о чрезвычайной ситуации. Это связано с отключениями не только электричества, но и отопления, водоснабжения, транспорта, канализации и другими сбоями в работе инфраструктуры.