Семь из одиннадцати без защиты: подстанции Киева остаются без укрытия, – нардеп

Речь идет о подстанциях, через которые ток поступает не только в столицу, но и транзитом в восточные и центральные области.

На четырех подстанциях, обеспечивающих Киев электроэнергией, состояние защиты за последнюю неделю оказалось неудовлетворительным. Из 11 трансформаторов 330/110 кВ укрытиями обеспечены только четыре. Об этом в эфире "Новости.Live" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Эти подстанции, по его словам, отвечают за распределение и передачу электроэнергии в столицу, а также за транзит в восточные и центральные области. Помимо семи силовых трансформаторов, без защиты остаются трансформаторы тока и релейная защита.

"Что тут еще говорить, если у нас под носом, прямо под носом у премьер-министра, у министра энергетики, у всех членов правительства, у всех сотрудников штаба до сих пор остаются 11 трансформаторов, из которых только четыре защищены, а семь — нет. Кроме того, есть трансформаторы тока, которые тоже не защищены. Кроме того, есть релейная защита, которая не защищена", – заявил депутат.

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Что известно об энергетической ситуации в Украине

Постановление Кабинета Министров № 1263 от 16 октября предупреждает о чрезвычайных ситуациях, связанных с отключениями не только электричества, но и отопления, водоснабжения, транспорта, канализации и другими сбоями в работе инфраструктуры.

Не добившись существенных результатов на фронте, Россия сосредоточилась на ударах по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой.

Киевские теплоэлектроцентрали уже прекратили выработку электроэнергии, однако продолжают работать в режиме теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской энергетике, чтобы накануне зимы оставить людей без света и тепла. Только в ночь на 19 октября и утром под удар попали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях – без электроснабжения остались тысячи людей.

Кроме того, 11 октября Дональд Трамп объявил о "дизельном соглашении" с Владимиром Путиным и заявил о "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Однако за это время армия РФ обстреляла энергетические объекты 76 раз.