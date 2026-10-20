Отключения света, тепла, воды: что ждет украинцев зимой 2026–2027 годов, — правительство

Украину ожидают чрезвычайные ситуации, связанные не только с отключением электричества, но и тепла, воды, транспорта, канализации, а также другими сбоями в работе инфраструктуры, сообщили СМИ. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1263 от 16 октября. Какую ситуацию ожидают правительственные чиновники в преддверии похолодания?

Правительство дополнило предыдущее постановление о чрезвычайных ситуациях, в котором речь шла исключительно о катаклизмах в энергетике, говорится в материале СМИ "Киев власть". Чиновники разработали план действий на случай сбоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, инженерно-транспортной инфраструктуры, сетей электронной связи, инфраструктуры широкополосного доступа к интернету и центров обработки данных.

СМИ обратили внимание на постановление Кабмина, которое изменило предыдущее решение на 2025 год. В постановлении определены лица, ответственные за решение различных проблем в сфере инфраструктуры, с которыми столкнутся украинцы зимой 2026–2027 годов. Ответственным за нарушения в работе инфраструктурных объектов является министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

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Кроме того, ожидаются проблемы в сетях связи, говорится в постановлении. Если возникнут проблемы в работе сетей связи, инфраструктуры широкополосного доступа к интернету и дата-центров, то этим будет заниматься министр цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Зима 2026–2027 — что ждёт украинцев

Отметим, что летом и осенью 2026 года эксперты и аналитики предупреждали о ситуации зимой 2026–2027 годов. Например, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сказал, что советует украинцам уезжать из крупных городов и переселяться в более мелкие населенные пункты, поскольку в крупных городах будут проблемы со светом, теплом и водой.

Напоминаем, что в октябре мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке столицы к зиме 2026–2027 годов.