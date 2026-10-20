Відключення світла, тепла, води: що очікує українців взимку 2026-2027 року, — уряд

Україну очікують надзвичайні ситуації, пов'язані з відключенням не лише світла, а у тепла, води, транспорту, каналізації та інших порушень у роботі інфраструктури, повідомили медіа. Про це говориться у постанові Кабінет міністрів №1263 за 16 жовтня. Яка ситуація очікується урядовцями напередодні похолодання?

Уряд доповнив попереднє рішення про надзвичайні ситуації, у якому ішлося лише про катаклізми в енергетиці, ідеться у матеріалі медіа "Київ влада". Урядовці склали план робіт на випадок порушень у роботі теплопостачання, водопостачання, водовідведення, інженерно-транспортну інфраструктуру, електронні комунікаційні мережі, інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету, центри обробки даних.

Медіа звернуло увагу на постанову Кабміну, яка змінила попереднє рішення за 2025 рік. У постанові визначили відповідальних за розв'язання проблем різного роду в інфраструктурі, які очікують українців взимку 2026-2027 року. Відповідальний за порушення у роботі інфраструктурних об'єктів — це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

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Крім того, очікуються проблеми у комунікаційних мережах, ідеться у постанові. Якщо виникнуть проблеми у роботі комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до інтернету та дата-центрах, то цим займатимуть міністр цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Зима 2026-2027 — що очікує українців

Зазначимо, влітку та восени 2026 року експерти та аналітики попереджали про ситуацію взимку 2026-2027 року. Наприклад, глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав, що радить українцям виїздити з великих міст та переселятись у менші населені пункти, бо у більших будуть проблеми зі світлом, теплом, водою.

Нагадуємо, у жовтні міський голова Києва Віталій Кличко розповів про підготовку столиці до зими 2026-2027 року.