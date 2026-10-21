Сім із одинадцяти без захисту: підстанції Києва залишаються без укриття, – нардеп

Ідеться про підстанції, через які струм іде не тільки до столиці, а й транзитом до східних і центральних областей.

На чотирьох підстанціях, які забезпечують Київ електроенергією, стан захисту за останній тиждень виявився незадовільним. З 11 трансформаторів 330/110 кВ укриттями забезпечені тільки чотири. Про те в етері Новини.Live розповів народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Ці підстанції, за його словами, відповідають за розподіл і передачу електроенергії до столиці, а також за транзит до східних та центральних областей. Крім семи силових трансформаторів, без захисту залишаються трансформатори струму та релейний захист.

"Що говорити далі, якщо у нас під носом, під самісіньким носом у прем'єр-міністра, у міністра енергетики, усіх урядовців, усіх штабістів досі залишається 11 трансформаторів, чотири тільки захищених, а сім не захищених. Окрім того, є трансформатори струму, які теж не захищені. Окрім того, є релейка [прим.ред. – релейний захист], яка не захищена", – заявив депутат.

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Що відомо про енергетичну ситуацію в Україні

Постанова Кабінету Міністрів № 1263 від 16 жовтня попереджає про надзвичайні ситуації, пов'язані з відключеннями не лише світла, а й тепла, води, транспорту, каналізації та іншими збоями інфраструктури.

Не досягнувши суттєвих результатів на фронті, Росія зосередилася на ударах по цивільній інфраструктурі, щоб залишити людей без тепла, світла та води взимку.

Київські теплоелектроцентралі вже припинили виробляти електроенергію, проте продовжують працювати на тепло.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано атакує українську енергетику, аби напередодні зими залишити людей без світла й тепла. Лише в ніч на 19 жовтня та вранці під удар потрапили енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях – без електропостачання залишилися тисячі людей.

Також 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про "дизельну угоду" з Володимиром Путіним і заявив про "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією. Проте армія РФ за цей час обстріляла енергетичні обʼєкти 76 разів.