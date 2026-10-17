Київські ТЕЦ перестали генерувати електроенергію, але не тепло, — Кучеренко

Київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ) припинили виробляти електроенергію, однак продовжують працювати для забезпечення міста теплом.

"Київські ТЕЦ припинили виробляти електроенергію. Але вони не припинили виробляти тепло, і зараз вони запускаються саме в режимі теплофікації для постачання тепла", — повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі "Новини.Live".

Кучеренко пояснив, що теплоелектроцентралі можуть працювати в режимі когенерації, тобто одночасної генерації тепла й електроенергії.

"Київські ТЕЦ перестали виробляти електроенергію. А ніхто не сказав, що вони припинили виробляти тепло, бо вони можуть працювати в теплофікаційному режимі, тобто просто виробляти тепло без генерації електроенергії", — додав Кучеренко.

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Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що 16 жовтня в Києві розпочинається опалювальний сезон. Спочатку опалення включать закладам соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). За словами мера, тепло поки що не подаватимуть у частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергооб'єкт. Там тривають роботи з відновлення.

Тим часом стало відомо, що Київ залишився без 1500 МВт додаткової генерації, які могли б покрити 70–80% пікового зимового споживання столиці. Жодної нової когенераційної установки в місті так і не збудували, і до зими їх не запустять.