Києву не вистачає чверті когенераційних установок: у розслідуванні ZN розповіли причини

Київ залишився без 1500 МВт додаткової генерації, які могли б покрити 70–80% пікового зимового споживання столиці. Жодної нової когенераційної установки в місті так і не збудували, і до зими їх не запустять.

Згідно із розслідуванням видання ZN.UA, усі найкращі точки середнього тиску "зафрахтовані" однією компанією — "ФАЙЄР ЕНЕРДЖІ". Видання пише, що оформлення жодного з майданчиків не завершене, а підготовчі роботи навіть не розпочато. До цього опалювального сезону, за даними ZN.UA, компанія не встигає.

Йдеться про десять і більше локацій у столиці. За словами авторки розслідування, така розосереджена генерація була б стійкішою до масованих обстрілів. Когенераційні установки одночасно виробляють електроенергію й тепло з газу. Для їх встановлення потрібен доступ до газової мережі середнього тиску, а таких точок у Києві обмаль, пояснює видання. Весь процес займає в середньому 8–10 місяців. За оцінкою ZN.UA, якби обладнання замовили ще у квітні, до листопада установки встигли б змонтувати.

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Секретність і "Київтеплоенерго"

За версією видання, навесні "Київтеплоенерго" фактично змусили надати компанії свою інфраструктуру та сприяти реалізації проєкту. Видання вважає, що інакше столиця могла б залучити ще дві-чотири компанії. Інші компанії, які пропонували подібні проєкти для Києва, розповіли ZN.UA, що стикалися з відмовами. Головною причиною називали режим секретності у воєнний час.

Спроби ZN.UA отримати офіційні пояснення, за словами видання, результату не дали. Компанія публічно не коментувала розслідування на момент публікації новини.

У Києві лише чверть від потрібних установок

Проблему з підготовкою столиці до зими в аспекті когенераційних установок підтверджує і депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко. В коментарі День.LIVE він повідомив, що підготовка Києва до опалювального сезону провалена: місто забезпечене лише чвертю необхідних когенераційних установок. За його даними, столичні комунальні підприємства звітували про стовідсоткову готовність до зими, проте після перших же обстрілів місто залишилося без світла, води та тепла, оскільки з необхідних 200 мегаватів когенераційних установок наразі встановлено лише 56 мегаватів

"Я оцінюю зараз, станом на сьогодні, підготовку до зими як мінімум незадовільно. Чому незадовільно? Задовільно — це хоча б 60%. А я бачу, що менше, ніж на 60% проведена підготовка", — сказав Вітренко.

Ми вже повідомляли, що сьогодні, 16 жовтня, у столиці в умовах постійних ворожих обстрілів розпочинається опалювальний сезон. На першому етапі тепло почнуть подавати до закладів соціальної сфери, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків.

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив столичну владу у провалі підготовки та анонсував рішення щодо "раціональної зміни алгоритмів управління" Києвом.

Сам мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця завершила першочергові заходи плану енергостійкості й продовжує готуватися до опалювального сезону попри обстріли РФ. Він проінформував, що Київ підготував до зими.