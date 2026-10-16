Киеву не хватает четверти когенерационных установок: в расследовании ZN рассказали о причинах

Киев остался без 1500 МВт дополнительной генерирующей мощности, которая могла бы покрыть 70–80 % пикового зимнего потребления столицы. Ни одной новой когенерационной установки в городе так и не построили, и к зиме их не запустят.

Согласно расследованию издания ZN.UA, все лучшие точки среднего давления "зафрахтованы" одной компанией — "ФАЙЕР ЭНЕРДЖИ". Издание пишет, что оформление ни одной из площадок не завершено, а подготовительные работы даже не начаты. К этому отопительному сезону, по данным ZN.UA, компания не успевает.

Речь идет о десяти и более объектах в столице. По словам автора расследования, такая распределенная генерация была бы более устойчивой к массированным обстрелам. Когенерационные установки одновременно производят электроэнергию и тепло из газа. Для их установки необходим доступ к газовой сети среднего давления, а таких точек в Киеве очень мало, поясняет издание. Весь процесс занимает в среднем 8–10 месяцев. По оценке ZN.UA, если бы оборудование заказали ещё в апреле, к ноябрю установки успели бы смонтировать.

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Секретность и "Киевтеплоэнерго"

По версии издания, весной "Киевтеплоэнерго" фактически заставили предоставить компании свою инфраструктуру и содействовать реализации проекта. Издание считает, что в противном случае столица могла бы привлечь ещё две-четыре компании. Другие компании, предлагавшие аналогичные проекты для Киева, рассказали ZN.UA, что сталкивались с отказами. Главной причиной называли режим секретности в военное время.

Попытки ZN.UA получить официальные разъяснения, по словам издания, не увенчались успехом. На момент публикации новости компания публично не комментировала расследование.

В Киеве имеется лишь четверть необходимых установок

Проблему с подготовкой столицы к зиме в части когенерационных установок подтверждает и депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко. В комментарии для День.LIVE он сообщил, что подготовка Киева к отопительному сезону провалена: город обеспечен лишь четвертью необходимых когенерационных установок. По его данным, столичные коммунальные предприятия отчитывались о стопроцентной готовности к зиме, однако после первых же обстрелов город остался без света, воды и тепла, поскольку из необходимых 200 мегаватт когенерационных установок на данный момент установлено лишь 56 мегаватт

"Я оцениваю сейчас, по состоянию на сегодня, подготовку к зиме как минимум неудовлетворительно. Почему неудовлетворительно? Удовлетворительно — это хотя бы 60 %. А я вижу, что подготовка проведена менее чем на 60 %", — сказал Витренко.

Мы уже сообщали, что сегодня, 16 октября, в столице в условиях постоянных вражеских обстрелов начинается отопительный сезон. На первом этапе тепло начнут подавать в учреждения социальной сферы, в частности в больницы, школы и детские сады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил столичные власти в провале подготовки и объявил о решении по "рациональному изменению алгоритмов управления" Киевом.

Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица завершила первоочередные меры в рамках плана энергетической устойчивости и продолжает готовиться к отопительному сезону, несмотря на обстрелы со стороны РФ. Он сообщил, что Киев готов к зиме.