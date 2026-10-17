Киевские ТЭЦ перестали вырабатывать электроэнергию, но не тепло, — Кучеренко

Киевские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) прекратили выработку электроэнергии, однако продолжают работать для обеспечения города теплом.

"Киевские ТЭЦ прекратили выработку электроэнергии. Но они не прекратили производство тепла, и сейчас запускаются именно в режиме теплоснабжения для подачи тепла", — сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире "Новости.Live".

Кучеренко пояснил, что теплоэлектроцентрали могут работать в режиме когенерации, то есть одновременной выработки тепла и электроэнергии.

"Киевские ТЭЦ перестали вырабатывать электроэнергию. Но никто не сказал, что они перестали вырабатывать тепло, ведь они могут работать в режиме теплоснабжения, то есть просто вырабатывать тепло без выработки электроэнергии", — добавил Кучеренко.

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Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что 16 октября в Киеве начинается отопительный сезон. В первую очередь отопление включат в учреждениях социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах). По словам мэра, тепло пока не будут подавать в части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был серьезно поврежден энергообъект. Там продолжаются восстановительные работы.

Между тем стало известно, что Киев остался без 1500 МВт дополнительной генерации, которые могли бы покрыть 70–80 % пикового зимнего потребления столицы. Ни одной новой когенерационной установки в городе так и не построили, и к зиме их не запустят.