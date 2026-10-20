Энергетики обновили графики отключений: когда в Киеве и области не будет света

Россия нанесла очередной удар по Украине, повредив ряд энергетических объектов, поэтому графики отключений электроэнергии по-прежнему действуют, заявили в НЭК "Укрэнерго". На порталах энергокомпаний Киева, Киевской и других областей появились обновленные данные о включении и отключении мощности. Как изменилась ситуация в энергетике после обстрелов, которые продолжаются, несмотря на попытки США убедить РФ заключить энергетическое перемирие?

Около 19:00 20 октября в Telegram-канале "Укрэнерго" были опубликованы обновленные данные о ситуации в энергетической сфере. Выяснилось, что произошли новые удары по энергетической инфраструктуре, поэтому в некоторых областях введены ограничения.

21 октября будут действовать ограничения мощности для предприятий, говорится в сообщении энергокомпании. Продолжительность ограничений — с 0:00 до 23:59: такая же, как 20 октября. Кроме того, не изменилось количество очередей для бытовых потребителей. Указано, что у обычных украинцев будут действовать ограничения в течение суток, при этом будут действовать 1–2 очереди.

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Отключение электричества — "Укрэнерго" о графиках и очередях на 21 октября Фото: Скриншот

В предыдущем сообщении "Укрэнерго", опубликованном в 18:19, приводятся данные о последствиях российского обстрела 20 октября. Компания сообщила, что россияне нанесли удар по энергообъекту в Киеве: на месте удара работают ремонтные бригады, которые пытаются подать резервное питание и восстановить работу оборудования.

Отключения электроэнергии — графики и очереди на 21 октября

Киевская область. Компания ДТЭК опубликовала графики отключений электроэнергии в Киевской области на 21 октября. Инфографика показала, что дольше всего без электричества останутся потребители в очередях 3.2 и 5.2: продолжительность отключений — семь часов. Самые короткие периоды без света — в очередях 1.1 и 1.2: по четыре часа.

Отключение электричества — ДТЭК для Киевской области о графиках для очередей 1–3 на 21 октября Фото: ДТЭК

Отключение электричества — ДТЭК для Киевской области о графиках для очередей 4–6 на 21 октября Фото: ДТЭК

Если сравнить изменения в графиках для Киевской области на 20 и 21 октября, то можно заметить, что для некоторых очередей продолжительность отключений сократилась. Например, в очередях 1.1 и 1.2 20 октября не было света шесть часов, а 21 октября — четыре. Противоположная ситуация — для очереди 5.2, в которой время без света увеличилось с 2,5 часа до 7,5 часа.

Отключение электричества — ДТЭК о графиках для Киевщины на 21 октября Фото: vyshgorod.in.ua

Киев. Информация об отключениях в украинской столице размещена на портале ДТЭК, сообщили в компании. Если ввести данные об улице и номере дома в Киеве, то можно увидеть, что, например, для квартиры на Оболони продолжительность отключений не изменилась и составляет 7,5 часов. Единственное отличие — время, когда не будет света: 21 октября — это периоды с 5:30 до 9:00 и с 14:30 до 18:00.

Отключение электричества — ДТЭК о графиках для Киева на 21 октября Фото: ДТЭК

Отметим, что Фокус писал об отключении света после очередного обстрела, который продолжался в течение суток 19 октября. Выяснилось, что самые длительные отключения ожидались в Киеве (около восьми часов), а самые короткие — в западных областях (около четырёх).

Напоминаем, что СМИ обратили внимание на постановление Кабинета министров о подготовке к чрезвычайной ситуации зимой 2026–2027 годов, когда будут отключать не только электричество, но и другие объекты инфраструктуры и коммуникации.