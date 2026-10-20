Енергетики оновили графіки відключення: коли не буде світла у Києві та області

РФ провела черговий удар по Україні, пошкодивши низку енергетичних об'єктів, тому і далі діють графіки відключення світла, заявили в НЕК "Укренерго". На порталах енергокомпаній Києва, Київської та інших областей з'явились оновлені дані про вмикання та вимикання потужності. Як змінилась ситуація в енергетиці після обстрілів, які тривають попри намагання США умовити РФ на енергетичне перемир'я?

Близько 19 год 20 жовтня у Telegram-каналі "Укренерго" опублікували оновлені дані про ситуацію в енергетичній сфері. З'ясувалось, що відбулись нові влучання по енергетичній інфраструктурі, тому діють обмеження у деяких областях.

21 жовтня діятимуть обмеження потужності для бізнесів, ідеться у повідомленні енергокомпанії. Тривалість обмежень — з 0:00 до 23:59: такі ж, як 20 жовтня. Крім того, не змінилась кількість черг для побутових споживачів. Вказано, що пересічні українці матимуть обмеження протягом доби й при цьому діятимуть 1-2 черги.

Відключення світла — "Укренерго" про графіки та черги на 21 жовтня Фото: Скриншот

У попередньому дописі "Укренерго", який опублікували о 18:19, є дані про наслідки російського обстрілу 20 жовтня. Компанія повідомила, що росіяни влучили по енергооб'єкту у Києві: на місці удару працюють ремонтні бригади, які намагаються подати резервне живлення та відновити роботу устаткування.

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Відключення світла — графіки та черги на 21 жовтня

Київська область. Компанія ДТЕК показала графіки відключення світла на Київщині на 21 жовтня. Інфографіка показала, що найдовше сидітимуть без електрики користувачі у чергах 3.2 та 5.2: тривалість відключень — сім годин. Найкоротші періоди без світла — у чергах 1.1 та 1.2: по чотири години.

Відключення світла — ДТЕК для Київщини про графіки для черг 1-3 на 21 жовтня Фото: ДТЕК

Відключення світла — ДТЕК для Київщини про графіки для черг 4-6 на 21 жовтня Фото: ДТЕК

Якщо порівняти зміну графіків для Київщини на 20 та 21 жовтня, то можна побачити, що для деяких черг тривалість відключення зменшилась. Наприклад, у черг 1.1 та 1.2 не було світла шість годин 20 жовтня, а 21 жовтня — чотири. Протилежна ситуація — для черги 5.2, у якої час без світла зріс з 2,5 год до 7,5 год.

Відключення світла — ДТЕК про графіки для Київщини на 21 жовтня Фото: vyshgorod.in.ua

Київ. Інформація про відключення в українській столиці розміщені на порталі ДТЕК, повідомили в компанії. Якщо внести дані про вулицю та номер будинок у Києві, то можна побачити, що, наприклад, для квартири на Оболоні тривалість відключень не змінилась і триває 7,5 год. Єдина різниця — час, коли не буде світла: 21 жовтня — це періоди з 5:30 по 9:00 та з 14:30 по 18:00.

Відключення світла — ДТЕК про графіки для Києва на 21 жовтня Фото: ДТЕК

Зазначимо, Фокус писав про відключення світла після чергової обстрілу, який тривав протягом доби 19 жовтня. З'ясувалось, що найтриваліші відключення очікувались у Києва (близько восьми годин), а найкоротші — у західних областях (близько чотирьох).

Нагадуємо, медіа звернули увагу на постанову Кабінету міністрів про підготовку до надзвичайної ситуації взимку 2026-2027 року, коли відключатимуть не лише світло, а й іншу інфраструктуру та комунікації.