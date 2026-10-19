Енергетики оновили дані про відключення світла: які області найдовше без електрики

Внаслідок ударів Росії по українській енергетичній системі в областях 20 жовтня діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла, повідомили в НЕК "Укренерго". Максимальна тривалість — понад вісім годин, найменше — близько чотирьох. Що відомо про оновлені графіки відключень у різних українських регіонах?

Обмеження електропостачання стосуватиметься і промислових, і побутових споживачів, ідеться у Telegram-каналі "Укренерго". Також попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись, якщо відбудеться черговий російський обстріл.

Згідно з заявою "Укренерго", для бізнесів обмеження триватимуть з 0:00 по 23:59 20 жовтня. Аналогічний період обмежень — для помешкань звичайних українців. Також вказано, що діятимуть 1-2 черги відключення світла і не в усіх областях.

Відключення світла — "Укренерго" про графіки 20 жовтня Фото: Скриншот

Відключення світла — інформація про графіки 20 жовтня

На інтернет-ресурсах енергетичних компаній різних областей України є інформація про відключення світла на 20 жовтня. Орієнтовна тривалість відключень при 1-2 чергах — 4-8 годин.

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Київська область. Компанія ДТЕК о 20:10, через годину після попередження "Укренерго", опублікувало час відключень для 6 черг та 12 підчерг у Київській області. Бачимо, що протягом доби найдовше не буде світла у черг 3.1-3.2 — близько 7,5 годин. У шести черг — відключення на шість годин: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1,5.2. Крім того, відсутність світла 5,5 годин очікує черги 4.1 та 4.2. Найкоротші відключення — у черги 6.1 та 6.2: по 3,5 год.

Відключення світла — ДТЕК про графіки на Київщині 1-3 черги 20 жовтня Фото: ДТЕК

Відключення світла — ДТЕК про графіки на Київщині 4-6 черги 20 жовтня Фото: ДТЕК

На порталі Вишгорода є інфографіка з відключеннями світла у Київській області на 20 жовтня. Порівняння з даними за 19 жовтня продемонструвало, що тривалість суттєво не змінилась, за виключенням, наприклад, черг 3.1-3.2, для яких час без світла зріс у півтора рази (було 4 год, стало 7,5 год).

Відключення світла — графіки для Київщини 20 жовтня Фото: vyshgorod.in.ua

Київ. Інформація про відключення світла у Києві є на порталі ДТЕК, і також на портах сервісу Yasno та у спеціалізованих чат-ботах, ідеться у дописі компанії. Якщо заповнити дані про вулицю та номер будинку, то можна побачити години, коли не буде електропостачання на 20 жовтня. Наприклад, дані щодо будинку на Оболонському проспекті показали, що не матимуть світла з 9:00 до 12:30 та з 18 до 21:30. При цьому ситуація покращилась порівняно з 19 жовтня, коли був ще один період у темряві — з 0:30 до 3:00, вказано на порталі енергокомпанії.

Відключення світла — ДТЕК про графіки для Києва 20 жовтня Фото: Скриншот

Відключення світла в інших областях України. Інформація про ситуацію в енергосистемі публікується на порталах обласних розподільчих мереж, і їх акумулювали на порталі Alerts Energy. Станом на вечір 20 жовтня вказано, що графіки відключення, окрім Києва та Київщини, діятимуть у Рівненській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях. На інфографіці також зауважується, що даних по інших регіонах або немає, або немає відключень.

Відключення світла — дані графіки для областей України 20 жовтня Фото: Alerts Energy

Згідно з зібраною аналітикою, найбільше відключень світла у Києві та в Полтавській області: 8,1 год на чергу та 5,9 год відповідно. Найменше — у Рівненській області (4 год).

Відключення світла — рейтинг областей 20 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, 18 жовтня після чергового удару РФ почались віялові відключення світла у Вінницькій області. Зокрема, у Вінниці зникло електропостачання в усіх районах міста і також не було води.

Нагадуємо, у жовтня експерт розповів, коли та з яких причин в Україні можуть початись відключення світла тривалістю 14-16 годин.