Энергетики обновили данные об отключениях света: в каких областях дольше всего нет электричества

В результате ударов России по украинской энергетической системе 20 октября в областях будут действовать стабилизационные графики отключения света, сообщили в НЭК "Укрэнерго". Максимальная продолжительность — более восьми часов, минимальная — около четырёх. Что известно об обновлённых графиках отключений в разных украинских регионах?

Ограничения в электроснабжении коснутся как промышленных, так и бытовых потребителей, говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". Также предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться, если произойдет очередной российский обстрел.

Согласно заявлению "Укрэнерго", для предприятий ограничения будут действовать с 0:00 до 23:59 20 октября. Аналогичный период ограничений — для домов обычных украинцев. Также указано, что будут действовать 1-2 очереди отключения света, причем не во всех областях.

Отключение электричества — "Укрэнерго" о графиках на 20 октября Фото: Скриншот

Отключение электричества — информация о графиках на 20 октября

На интернет-ресурсах энергетических компаний различных областей Украины размещена информация об отключениях электроэнергии на 20 октября. Ориентировочная продолжительность отключений при 1–2 очередях — 4–8 часов.

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Киевская область. Компания ДТЭК в 20:10, через час после предупреждения "Укрэнерго", опубликовала график отключений для 6 очередей и 12 подочередей в Киевской области. Видно, что в течение суток дольше всего не будет света в очередях 3.1–3.2 — около 7,5 часов. В шести очередях — отключение на шесть часов: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2. Кроме того, отсутствие света в течение 5,5 часов ожидается в очередях 4.1 и 4.2. Самые короткие отключения — в очередях 6.1 и 6.2: по 3,5 часа.

Отключение света — ДТЭК о графиках в Киевской области (1–3 очереди) 20 октября Фото: ДТЭК

Отключение света — ДТЭК о графиках в Киевской области: 4–6 очереди, 20 октября Фото: ДТЭК

На портале Вышгорода размещена инфографика с данными об отключениях электроэнергии в Киевской области по состоянию на 20 октября. Сравнение с данными за 19 октября показало, что продолжительность существенно не изменилась, за исключением, например, очередей 3.1-3.2, для которых время отключения света увеличилось в полтора раза (было 4 часа, стало 7,5 часа).

Отключение электричества — графики для Киевской области 20 октября Фото: vyshgorod.in.ua

Киев. Информация об отключениях электроэнергии в Киеве доступна на портале ДТЭК, а также на порталах сервиса "Ясно" и в специализированных чат-ботах, говорится в сообщении компании. Если ввести данные об улице и номере дома, можно увидеть часы, когда 20 октября не будет электроснабжения. Например, данные по дому на Оболонском проспекте показали, что электричества не будет с 9:00 до 12:30 и с 18:00 до 21:30. При этом ситуация улучшилась по сравнению с 19 октября, когда был еще один период отключения — с 0:30 до 3:00, указано на портале энергокомпании.

Отключение света — ДТЭК о графиках для Киева 20 октября Фото: Скриншот

Отключения электроэнергии в других областях Украины. Информация о ситуации в энергосистеме публикуется на порталах областных распределительных сетей и собрана на ресурсе Alerts Energy. По состоянию на вечер 20 октября указано, что графики отключений, кроме Киева и Киевской области, будут действовать в Ровенской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. На инфографике также отмечается, что данных по другим регионам либо нет (серый цвет), либо отключения отсутствуют (белый).

Отключения электроэнергии — данные графиков по областям Украины 20 октября Фото: Alerts Energy

Согласно собранным аналитическим данным, больше всего отключений электричества в Киеве и в Полтавской области: 8,1 часа за раз и 5,9 часа соответственно. Меньше всего — в Ровенской области (4 часа).

Отключения электроэнергии — рейтинг областей по состоянию на 20 октября Фото: Скриншот

Отметим, что 18 октября после очередного удара со стороны РФ в Винницкой области начались веерные отключения электричества. В частности, в Виннице пропало электроснабжение во всех районах города, а также не было воды.

Напоминаем, что в октябре эксперт рассказал, когда и по каким причинам в Украине могут начаться отключения электричества продолжительностью 14–16 часов.