Взимку буде багато снігу, але є один нюанс: прогноз синоптика

Взимку 2026–2027 років в Україні може випасти на 20–40 % більше снігу, ніж зазвичай.

Однак це не означає, що зима буде багатосніжною протягом усього сезону, розповіла в розмові з "РБК-Україна" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

Якщо ж сніг і випаде, то він швидко розтаватиме, якщо температура повітря буде плюсовою. Однак, застерігає вона, коливання температури поблизу нуля створюватимуть небезпечні погодні умови у вигляді ожеледиці, налипання мокрого снігу та крижаного дощу.

Особливо це відчують регіони, де температура повітря швидко коливається від плюсових до мінусових значень і навпаки.

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Синоптикиня прогнозує, що цього року зима, ймовірно, буде на кілька градусів теплішою за норму. Найвищі середні температури очікуються на півдні, у Закарпатті, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях, де середня температура повітря за зиму може становити від 0 до +2 градусів.

Найхолодніше може бути на північному сході країни та у високогір’ї Карпат, де середня температура за зиму може становити мінус 3–4 градуси та нижче.

Тим часом українці готуються до зими, яка, за прогнозами фахівців, стане однією з найсуворіших за весь період повномасштабного вторгнення. Особливо її можуть відчути кияни, оскільки вона, найімовірніше, супроводжуватиметься постійними відключеннями електроенергії, адже РФ методично завдає ударів по енергетиці.

Нагадаємо, експерт попередив, до чого призведе невдала підготовка до зими в Україні.

Також повідомлялося, що сніг у західних областях України може випасти вже в першій декаді листопада, а у високогір’ї Карпат його товщина місцями сягає 14 сантиметрів. Перші ознаки похолодання, за словами синоптиків, українці відчують найближчими днями — починається передзимовий період.