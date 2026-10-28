Киев может накрыть первый снег уже на следующей неделе: что показывают прогнозы (фото)

Снег в западных областях Украины может выпасть уже в первой декаде ноября, а в высокогорье Карпат его толщина местами достигает 14 сантиметров. Первые признаки похолодания, по словам синоптиков, украинцы почувствуют в ближайшие дни – начинается период предзимья.

Высокогорье Карпат уже покрыто снегом — местами его слой достигает 14 сантиметров, а в отдельных западных областях осадки в виде снега возможны в первой декаде ноября. Об этом в комментарии NV рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Более подробный прогноз относительно снегопадов синоптики обнародуют позже, однако первые признаки похолодания дадут о себе знать уже в ближайшие дни.

"Но пока можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы", — отметила Птуха.

Стоит отметить, что последние две недели в Украине было теплее, чем обычно. Среднесуточная температура держалась в пределах от +8 до +15 градусов, а в Киевской области составляла около +11,5.

Видео дня

По словам синоптика, нынешние метеорологические условия вполне соответствуют межсезонью, поэтому первые холодные дни в это время — закономерность, а не аномалия.

"Ноябрь — это переходный месяц от осени к зиме, начинается предзимний период, время устойчивого снижения среднесуточной температуры от +5", — подчеркнула Птуха.

Согласно текущим прогнозам, в столице первый снег возможен уже на следующей неделе: ночью температура опускается до 0 градусов, а дневной максимум не превышает +4. Именно такие показатели создают условия, при которых осадки выпадают в виде снега или мокрого снега.

В Киеве может выпасть первый снег на следующей неделе

Ранее сообщалось, что последняя неделя октября в Украине обещала аномальную теплоту почти без осадков. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура должна была подняться до +18 градусов, а дожди ожидались лишь местами и были незначительными.

Также сообщалось, что над прогретыми водами Тихого океана формируется Эль-Ниньо — явление, которое влияет на погоду в Европе и Украине довольно опосредованно. В то же время сезонные модели Copernicus и ECMWF прогнозировали для Киева относительно теплую осень и высокую вероятность первого снега именно в ноябре, а не в октябре.