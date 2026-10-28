Київ може накрити перший сніг вже наступного тижня: що показують прогнози (фото)

Сніг у західних областях України може випасти вже в першій декаді листопада, а на високогір'ї Карпат покрив місцями досягає 14 сантиметрів. Перші ознаки похолодання, за словами синоптиків, українці відчують найближчими днями – починається період передзим'я.

Високогір'я Карпат уже вкрите снігом – місцями його шар досягає 14 сантиметрів, а в окремих західних областях опади у вигляді снігу можливі в першій декаді листопада. Про це в коментарі NV розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Детальніший прогноз щодо снігопадів синоптики оприлюднять згодом, проте перші прояви холодів відчуються вже найближчими днями.

"Але поки що так можна сказати: буде прохолодна погода, можливо, навіть з нотками зимового характеру", – зазначила Птуха.

Варто зазначити, що останні два тижні в Україні було тепліше за кліматичну норму. Середньодобова температура трималася в межах від +8 до +15 градусів, а на Київщині становила близько +11,5.

Видео дня

За словами синоптикині, нинішні метеорологічні умови цілком відповідають міжсезонню, тому перші холодні дні в цей час – закономірність, а не аномалія.

"Листопад — це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим'я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження", – наголосила Птуха.

За поточними прогностичними даними, у столиці перший сніг можливий уже наступного тижня: вночі температура опускається до 0 градусів, а денний максимум не перевищує +4. Саме такі показники створюють умови, за яких опади випадають у вигляді снігу або мокрого снігу.

Київ може побачити перший сніг наступного тижня

Раніше повідомлялося, що останній тиждень жовтня в Україні обіцяв аномальне тепло майже без опадів. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, температура мала піднятися до +18 градусів, а дощі очікувалися лише місцями й незначні.

Також повідомлялося, що над розігрітими водами Тихого океану формується Ель-Ніньйо – явище, яке на погоду в Європі та Україні впливає досить опосередковано. Водночас сезонні моделі Copernicus і ECMWF прогнозували Києву відносно теплішу осінь і високу ймовірність першого снігу саме в листопаді, а не в жовтні.