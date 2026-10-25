В Україні різко зміниться погода: до кінця жовтня очікується температурна аномалія

Згідно з прогнозом, в останній тиждень жовтня в Україні очікується аномально тепла погода, переважно без опадів.

Після традиційної жовтневої прохолоди в Україну знову повертається тепла погода. Температура буде вищою, ніж норма для нашого типу клімату в цей період року. Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, очікується підвищення температури до +18 градусів Цельсія. При цьому місцями пройдуть невеликі дощі, але в основному опадів не прогнозується.

Як зазначає синоптик, в останній тиждень жовтня погоду на території України визначатиме антициклон та зона підвищеного атмосферного тиску. У зв’язку з цим очікується аномально тепла погода з невеликою кількістю опадів у деяких регіонах країни.

Погода в Україні 26 жовтня

Погода в Україні 26 жовтня за даними Укрігідрометцентру Фото: укргідрометцентр

Згідно з прогнозом, температура повітря на більшій частині України вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, а вдень термометри показуватимуть від 12 до 17 градусів тепла. Однак у західних областях температура буде нижчою — на рівні 10 градусів тепла. На більшій частині країни опадів не прогнозується. Лише на заході місцями очікуються помірні дощі, а в Карпатах може випасти мокрий сніг.

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Погода в Україні 27 жовтня

Погода в Україні 27 жовтня за даними Укрігідрометцентру Фото: укргідрометцентр

Температура повітря вночі, як очікується, становитиме від 5 до 11 градусів тепла, але на заході України вона становитиме від нуля до +5. Вдень на заході також буде холодніше, ніж у решті країни: +8…+13 градусів проти +13…+18 градусів. Лише в Одеській, Вінницькій та Чернівецькій областях очікуються невеликі дощі.

Погода в Україні 28 жовтня

Погода в Україні 28 жовтня за даними Укрігідрометцентру Фото: укргідрометцентр

На всій території України прогнозується тепла погода без опадів. Вночі температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла (у західних областях — від нуля до 5 градусів тепла). Вдень очікується температура на рівні +12…+17 градусів.

Погода в Україні 29 жовтня

Погода в Україні 29 жовтня за даними Укрігідрометцентру Фото: укргідрометцентр

Цього дня також очікується тепла й суха погода. Лише в південних регіонах України можливий невеликий дощ. Що стосується температури, то вночі вона становитиме від 5 до 11 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів.

Погода в Україні 30 жовтня

Погода в Україні 30 жовтня за даними Укрігідрометцентру Фото: укргідрометцентр

В останню п’ятницю жовтня синоптик не прогнозує опадів на всій території країни. Вночі температура опуститься до +4…+10 градусів за Цельсієм, а вдень знову підніметься до +11…+16 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня

Останній день другого місяця осені має запам’ятатися як теплий день без опадів. Лише у північних та східних областях України можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі температура повітря очікується на рівні від 3 до 8 градусів тепла, а вдень — від +10 до +15 градусів за Цельсієм.

Погода в Україні 1 листопада

Перший день листопада, згідно з прогнозом, також має бути теплим, хоча температура повітря вже буде трохи нижчою. Лише на півдні країни термометри покажуть до +16 градусів вдень. У решті регіонів очікується від 8 до 13 градусів тепла. Вночі середня температура по країні становитиме від 3 до 8 градусів плюс. При цьому в більшості областей України, крім південних регіонів, місцями пройдуть невеликі дощі.

Як уже повідомляв "Фокус", нещодавно в деяких регіонах України денна температура досягала 20 градусів за Цельсієм.

Також нагадуємо, що на початку жовтня в Україні стало значно холодніше після низки теплих днів.