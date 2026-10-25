В Украине резко поменяется погода: до конца октября ожидается температурная аномалия

Согласно прогнозу, в последнюю неделю октября в Украине ожидается аномально теплая погода в основном без осадков.

После традиционной октябрьской прохлады в Украину снова возвращается теплая погода. Температура будет выше, чем норма для нашего типа климата в данный период года. Согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ожидается повышение температуры до + 18 градусов Цельсия. При этом местами пройдут небольшие дожди, но в основном осадков не прогнозируется.

Как отмечает синоптик, в последнюю неделю октября погоду на территории Украины определит антициклон и область повышенного атмосферного давления. В связи с этим ожидается аномально теплая погода с небольшим количеством осадков в некоторых регионах страны.

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Погода в Украине 26 октября

Погода в Украине 26 октября по версии Укригидрометцентра Фото: укргидрометцентр

Согласно прогнозу, температура воздуха на большей части Украины ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, а днем термометры покажут от 12 до 17 градусов тепла. Но в западных областях температура будет ниже – на уровне 10 градусов тепла. На больше части страны осадки не прогнозируются. Лишь на западе ожидаются местами умеренные дожди, а Карпатах может выпасть мокрый снег.

Погода в Украине 27 октября

Погода в Украине 27 октября по версии Укригидрометцентра Фото: укргидрометцентр

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от 5 до 11 градусов тепла, но на западе Украины она составит от нуля до +5. Днем на западе также будет холоднее, чем остальной части страны: +8…+13 градусов против +13…+18 градусов. Только в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях ожидаются небольшие дожди.

Погода в Украине 28 октября

Погода в Украине 28 октября по версии Укригидрометцентра Фото: укргидрометцентр

По всей территории Украины прогнозируется теплая погода без осадков. Ночью термометры покажут от 4 до 9 градусов тепла (в западных областях – от нуля до 5 градусов тепла). Днем ожидается температура на уровне +12…+17 градусов.

Погода в Украине 29 октября

Погода в Украине 29 октября по версии Укригидрометцентра Фото: укргидрометцентр

В этот день ожидается также теплая и сухая погода. Только в южных регионах Украины возможен небольшой дождь. Что касается температуры, то она будет находится ночью в пределах от 5 до 11 градусов тепла, а днем – от 11 до 16 градусов.

Погода в Украине 30 октября

Погода в Украине 30 октября по версии Укригидрометцентра Фото: укргидрометцентр

В последнюю пятницу октября синоптик не прогнозирует осадков на всей территории страны. Ночью температура опустится до +4…+10 градусов по Цельсию, а вот днем снова повысится до ​​+11…+16 градусов.

Погода в Украине 31 октября

Последний день второго месяца осени должен запомниться как теплый день без осадков. Только в северных и восточных областях Украины возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха ожидается на уровне от 3 до 8 градусов тепла, а днем ожидается от ​​+10 до + 15 градусов по Цельсию.

Погода в Украине 1 ноября

Первый день ноября, согласно прогнозу, также должен быть теплым, хотя температура воздуха уже будет немного ниже. Только на юге страны термометры покажут до +16 градусов днем. В остальных регионах ожидается от 8 до 13 градусов тепла. Ночью средняя температура по стране составит от 3 до 8 градусов со знаком плюс. При этом в большинстве областей Украины, кроме южных регионов, пройдут местами небольшие дожди.

Как уже писал Фокус, недавно в некоторых регионах Украины дневная температура поднималась до 20 градусов по Цельсию.

Также напоминаем, что в начале октября в Украине стало значительно холоднее после серии теплых дней.