Тепло резко пойдет на спад: где в Украине станет холоднее уже 9 октября

9 октября в большинстве областей Украины погоду будет определять холодный атмосферный фронт из Западной Европы. Он принесет облачное небо, кратковременные дожди и порывы ветра до 20 м/с, однако в большинстве регионов сохранится относительно теплая погода.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр"﻿.

По прогнозу гидрометцентра, в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Наибольшее влияние атмосферного фронта ощутят западные области, а днём он распространится также на северные и центральные регионы.

В западных областях прогнозируются кратковременные дожди. Днем осадки возможны также на севере и местами в центральной части страны. На остальной территории Украины осадков не ожидается. В юго-восточных областях ночью и утром местами будет образовываться туман.

Прогноз погоды на 9 октября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Преобладать будет юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. При этом ночью в Карпатах, а днём в западных, северных и центральных областях местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +7…+12°, а на юге страны — до +15°. Днём в большинстве областей ожидается +18…+23°.

Прохладнее будет в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях. Там после прохождения атмосферного фронта дневная температура снизится до +14…+19°.

По данным синоптиков, атмосферное давление перед прохождением фронта будет снижаться, а после его прохождения — несколько повысится.

Ранее синоптики предполагали, что сентябрь в Украине будет теплее, чем средние многолетние показатели. По прогнозам, в течение большей части месяца должна была сохраняться теплая и сухая погода, которая могла задержаться и в начале октября.

Синоптик Игорь Кибальчич также ожидал, что после дождей в начале сентября в Украине постепенно потеплеет. По его мнению, к концу второй декады месяца должна была установиться преимущественно сухая, малооблачная и теплая погода. Этот период специалист называл первым бабиным летом.