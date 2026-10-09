Тепло резко пойдет на спад: где в Украине станет холоднее уже 9 октября
9 октября в большинстве областей Украины погоду будет определять холодный атмосферный фронт из Западной Европы. Он принесет облачное небо, кратковременные дожди и порывы ветра до 20 м/с, однако в большинстве регионов сохранится относительно теплая погода.
Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".
По прогнозу гидрометцентра, в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Наибольшее влияние атмосферного фронта ощутят западные области, а днём он распространится также на северные и центральные регионы.
В западных областях прогнозируются кратковременные дожди. Днем осадки возможны также на севере и местами в центральной части страны. На остальной территории Украины осадков не ожидается. В юго-восточных областях ночью и утром местами будет образовываться туман.
Преобладать будет юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. При этом ночью в Карпатах, а днём в западных, северных и центральных областях местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7…+12°, а на юге страны — до +15°. Днём в большинстве областей ожидается +18…+23°.
Прохладнее будет в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях. Там после прохождения атмосферного фронта дневная температура снизится до +14…+19°.
По данным синоптиков, атмосферное давление перед прохождением фронта будет снижаться, а после его прохождения — несколько повысится.
Ранее синоптики предполагали, что сентябрь в Украине будет теплее, чем средние многолетние показатели. По прогнозам, в течение большей части месяца должна была сохраняться теплая и сухая погода, которая могла задержаться и в начале октября.
Синоптик Игорь Кибальчич также ожидал, что после дождей в начале сентября в Украине постепенно потеплеет. По его мнению, к концу второй декады месяца должна была установиться преимущественно сухая, малооблачная и теплая погода. Этот период специалист называл первым бабиным летом.