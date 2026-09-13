Погода в Украине на неделю: после дождей придет первое бабье лето

Начало новой недели в Украине будет прохладным и дождливым, однако со среды температура постепенно повысится. К концу второй декады сентября ожидается преимущественно сухая, малооблачная и теплая погода.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.

По его словам, в начале недели в Украине ожидаются умеренные дожди, но со среды температура начнет повышаться из-за притока воздуха с юга и юго-запада.

В понедельник, 14 сентября, на юге Украины пройдут умеренные и сильные дожди, в Крыму и Приазовье возможны грозы, ливни и шквалы. Днём осадки также охватят центральные и восточные области. Температура составит +20…+25 °С, в центральных регионах местами +14…+19 °С.

Во вторник, 15 сентября, ночью ожидаются дожди в восточных областях, местами возможны грозы. Днём небольшие кратковременные осадки пройдут на западе и северо-западе. Дневная температура воздуха составит +18…+23 °С.

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В среду, 16 сентября, на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +20…+25 °С, а на крайнем юге и в Закарпатье местами до +27 °С.

В четверг, 17 сентября, по всей Украине сохранится теплая и сухая погода. Днем температура воздуха достигнет +23…+28 °С.

В пятницу, 18 сентября, также будет тепло и сухо. Дневная температура составит +24…+29 °С, на Полесье и во Львовской области — +18…+23 °С. Лишь на крайнем западе возможен небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 19 сентября, в большинстве регионов осадков не ожидается. На западе местами пройдут небольшие дожди. Днем температура составит +23…+28 °С, в западных областях — около +20 °С.

В воскресенье, 20 сентября, в северной половине Украины пройдут дожди. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит +23…+28 °С, в северных и западных областях — около +20 °С.

По словам Кибальчича, до конца второй декады сентября будет преобладать "по-летнему тёплая, сухая и малооблачная погода", которую синоптик назвал первым бабьим летом.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал о новой волне жары в Украине, которая прогнозировалась с 21 августа. В большинстве регионов температура должна была достичь +32…+37 °С, а на западе и северо-западе страны могли пройти кратковременные дожди с грозами.

Ранее также сообщалось, что сентябрь в Украине может оказаться теплее многолетней климатической нормы. Согласно предварительным прогнозам, в течение большей части месяца ожидалась теплая и преимущественно сухая погода, которая могла сохраниться даже в начале октября.