Погода в Україні на тиждень: після дощів прийде перше бабине літо

Початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак із середи температура поступово підвищиться. До кінця другої декади вересня очікується переважно суха, малохмарна та тепла погода.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.

За його словами, на початку тижня в Україні очікуються помірні дощі, але з середи температурний фон почне зростати через перенесення повітря з півдня та південного заходу.

У понеділок, 14 вересня, помірні та значні дощі пройдуть на півдні України, у Криму та Приазов’ї можливі грози, зливи та шквали. Вдень опади також охоплять центральні та східні області. Температура становитиме +20…+25 °С, у центральних регіонах місцями +14…+19 °С.

У вівторок, 15 вересня, вночі дощі очікуються у східних областях, місцями можлива гроза. Вдень невеликі короткочасні опади пройдуть на заході та північному заході. Температура повітря вдень становитиме +18…+23 °С.

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У середу, 16 вересня, на більшій частині території України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вдень температура підвищиться до +20…+25 °С, а на крайньому півдні та Закарпатті місцями до +27 °С.

У четвер, 17 вересня, по всій Україні збережеться тепла та суха погода. Вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

У п’ятницю, 18 вересня, також буде тепло і сухо. Температура вдень становитиме +24…+29 °С, на Поліссі та Львівщині — +18…+23 °С. Лише на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ.

У суботу, 19 вересня, у більшості регіонів опадів не очікується. На заході місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень температура становитиме +23…+28 °С, у західних областях — близько +20 °С.

У неділю, 20 вересня, у північній половині України пройдуть дощі. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Температура вдень становитиме +23…+28 °С, у північних та західних областях — близько +20 °С.

За словами Кібальчича, до кінця другої декади вересня переважатиме “по-літньому тепла, суха та малохмарна погода”, яку синоптик назвав першим бабиним літом.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав про нову хвилю спеки в Україні, яка прогнозувалася з 21 серпня. У більшості регіонів температура мала сягнути +32…+37 °С, а на заході та північному заході країни могли пройти короткочасні дощі з грозами.

Раніше також повідомлялося, що вересень в Україні може виявитися теплішим за багаторічну кліматичну норму. Згідно з попередніми прогнозами, протягом більшої частини місяця очікувалася тепла та переважно суха погода, яка могла зберегтися навіть на початку жовтня.