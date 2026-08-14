Літо в Україні затримається ще на місяць: якою буде погода на початку осені

Вересень в Україні може розпочатися з погоди, яка більше нагадуватиме кінець літа, ніж початок осені. За попередніми прогнозами, перший місяць нової пори року буде теплим і переважно сухим, а комфортна температура може зберегтися майже до жовтня.

Як пише видання "Телеграф", на такий розвиток погодної ситуації вказують свіжі сезонні карти Copernicus Climate Change Service (C3S). Згідно з прогнозом, у вересні на погоду в Україні може впливати область підвищеного атмосферного тиску. Через це активних циклонів очікується менше, а разом із ними може зменшитися і кількість опадів. Для українців це означатиме більше сухих днів та тривалі періоди теплої погоди.

Температурні показники, за розрахунками, також будуть вищими за звичні для цієї пори року. Середня температура у вересні може перевищити кліматичну норму на 1,5–2 градусів Тому різкого похолодання після літніх місяців, імовірно, не буде.

Відео дня

Особливо теплим і сухим може бути початок осені. Так, у першій половині вересня опадів прогнозують менше, ніж зазвичай. Зокрема, така ситуація може посилити дефіцит вологи в ґрунті, насамперед у тих районах, де дощів було недостатньо ще наприкінці літа.

Погода в Україні на початку осені Фото: Телеграф Погода в Україні на початку осені Фото: Телеграф

При цьому тепло може затриматися в Україні надовго. За прогнозними розрахунками, період із комфортними температурами може тривати протягом значної частини вересня та перейти на початок жовтня. Тож цього року бабине літо може виявитися не коротким потеплінням, а тривалішим періодом теплої погоди.

Водночас говорити про повністю суху осінь підстав немає. Навіть за загального переважання антициклонічної погоди в окремих регіонах можливі дощі та грози. Погодні умови можуть змінюватися локально, тому температура й кількість опадів відрізнятимуться залежно від області.

Окремо варто звернути увагу на південь України. Тут на осінню погоду впливатиме Чорне море, яке за літо накопичило значну кількість тепла. Високі температури поверхневого шару води фіксують супутникові спостереження NASA POWER.

Тепла вода охолоджується повільніше за сушу, тому восени море може пом'якшувати похолодання на узбережжі. Через це в південних областях тепла погода здатна протриматися довше, ніж у центральних і північних регіонах.

Разом із тим тепле море не виключає опадів. У вересні та жовтні на півдні України можливі локальні зливи й грози. Загалом нинішні прогнози вказують на досить м'який початок осені — без різкого переходу від літнього тепла до холодної погоди.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 14 серпня в Україні очікується суха та сонячна погода з температурою до +25 градусів, а на Закарпатті — до +31. Водночас уже найближчими днями в країну знову повернеться спека до +30 градусів і вище, проте, за прогнозом Діденко, вона буде нетривалою.

Раніше "Телеграф" також прогнозував, якою може бути зима 2026/2027 року, розглянувши два можливі сценарії розвитку погоди. За даними сезонних карт Copernicus, один із них передбачає тривалий морозний період без снігу, а інший — переважання циклонів, відлиги, опадів і нестійкої погоди.