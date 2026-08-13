Україну охопив антициклон: Діденко попередила про повернення спеки

14 серпня в Україні очікується суха та сонячна погода. Вдень температура становитиме +20…+25°, на Закарпатті — до +28…+31°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Telegram.

За її словами, Україну охопив антициклон, тому опадів не очікується.

Вночі температура знизиться до +12…+17°. На півночі та заході місцями буде лише +9…+11°. У Києві 14 серпня буде сухо й сонячно, вдень близько +24°.

На Житомирщині вже зафіксували рекордно низьку температуру для 13 серпня. На метеостанції в Коростені вночі повітря охололо до +4,9° — це найнижчий показник для цієї дати за всю історію спостережень із 1945 року.

Про це повідомив Житомирський обласний центр з гідрометеорології. Попередній рекорд для 13 серпня в Коростені становив +7,3° і був зафіксований у 1998 році.

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У неділю та понеділок в Україні знову очікується спека — температура підніметься до +30° і вище, але, за прогнозом Діденко, ненадовго.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, перша декада серпня була однією з найтепліших за весь період спостережень у західних областях. У найспекотніші дні середньодобова температура перевищувала норму на 4–9 °C.

Через спеку та дефіцит опадів в Україні посилилася повітряно-ґрунтова посуха. Це створило несприятливі умови для пізніх сільськогосподарських культур, зокрема соняшнику, кукурудзи та гречки.

Раніше синоптики прогнозували, що до 14 серпня в Україні зберігатиметься помірно тепла й комфортна погода. Після нетривалого похолодання температура знову почне зростати, а ближче до вихідних повернеться спека — місцями до +30…+34°.

Також повідомлялося, що 6 серпня в Україні зафіксували найсильнішу спеку цього літа. Тоді в окремих регіонах температура сягала +35…+39°. Вже наступного дня спека почала відступати, а в Україну надійшло прохолодніше повітря.