Спочатку спека до +34, а потім "посвіжіє": Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня

Після кількох прохолодніших днів в Україну знову ненадовго повернеться спека. У вівторок температура подекуди підскочить до +33 градусів, але вже 12 серпня стане значно свіжіше, а на заході та півночі пройдуть дощі.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Telegram, 11 серпня тепле повітря охопить більшу частину України. Удень термометри покажуть +29…+33 градуси, тоді як у західних областях температура буде нижчою і становитиме +23…+28 градусів.

Та все ж довго така погода не протримається. Вже наступного дня температура в більшості областей опуститься до +20…+26 градусів. Лише мешканцям півдня та південного сходу доведеться ще трохи потерпіти спеку, адже там прогнозують до +28…+31 градуса.

Разом зі зміною температури Україну частково накриють дощі. Невеликі опади очікуються 12 серпня у західних та північних областях. Водночас у центральних, східних і більшості південних регіонів істотних дощів не прогнозують.

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Прогноз погоди в Україні 11 серпня Фото: укргідрометцентр

Якою буде погода в Києві 11 серпня — прогноз

У Києві вівторок теж буде спекотним. Повітря прогріється до близько +30 градусів. А ось у середу температура впаде до +23…+25 градусів, тому погода стане значно комфортнішою. Невеликий дощ у столиці також можливий, але серйозних опадів синоптикиня не очікує.

При цьому прохолода надовго не затримається. За прогнозом Діденко, більша частина тижня мине за комфортної температури, однак ближче до вихідних в Україні знову почне припікати. Місцями стовпчики термометрів можуть показати +30…+34 градуси.

"Проте вже серпень, ночі явно свіжіші, можна спати із відкритим вікном, з якого запливає розкішне смачне повітря зрілого літа", — каже Діденко.

Прогноз на 11-14 серпня від Укргідрометеоцентру

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що з 11 до 14 серпня в Україні помітно зміниться погода. Після спекотного вівторка температура почне знижуватися, а в більшості областей встановиться суха та спокійна погода.

11 серпня через Україну пройде слабкий атмосферний фронт. Він рухатиметься із заходу на схід, тому на заході та півночі місцями можуть пройти короткочасні дощі та грози. В інших областях істотних опадів не очікується.

12 серпня невеликі дощі ще можливі на південному сході, але загалом погода буде сухою. У більшості регіонів очікуються прояснення та поступове зростання атмосферного тиску.

У вівторок буде ще досить спекотно, вдень температура підніметься до +26…+33 градусів. Уже з середи стане прохолодніше, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів, а вночі температура опуститься до +8…+16. На південному сході 12 серпня ще буде спекотно, місцями до +31 градуса.

Після проходження фронту зміниться і вітер. У вівторок він буде південно-західним, а згодом почне дути з півночі та північного заходу, приносячи прохолодніше повітря.

Нагадаємо, 6 серпня в Україні була найсильніша спека цього літа. Тоді ж температура повітря місцями піднімалася до +35…+39 градусів. Однак вже наступного дня спекотна погода почала поступово відступати, а в країну прийшло прохолодніше повітря.

До цього синоптики попереджали про сильну спеку в Україні, яка місцями мала сягати +39 градусів. Метеорологи також зазначали, що такі періоди спеки можуть ставати для України дедалі частішими.