Спека до +38° і дощі: коли Україну чекає рекордна температура літа перед похолоданням

6 серпня в Україні прогнозують найсильнішу спеку цього літа. Температура повітря вдень сягатиме +35…+38°, а вже з 7 серпня спека почне поступово відступати.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, 6 серпня стане “останнім днем тотальної сильної спеки”. Наприкінці дня у західних, північних областях і на Вінниччині місцями пройдуть локальні дощі.

За прогнозом синоптикині, вже 7 серпня температура на заході країни знизиться до +24…+29°. Водночас на решті території ще утримається спека +30…+39°, однак “тенденція явно йде до свіжішого повітря”. 8 серпня спека послабне у більшості областей, а 9 серпня — і на півдні.

У Києві 6 серпня очікується +37…+39° без опадів, хоча ввечері є ймовірність дощу. 7 серпня у столиці ще буде спекотно, але грозові дощі почнуть знижувати температуру.

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“Можливі сильні зливи, шквали і різкі перепади артеріального тиску вкупі з мігренями. Зважте, профілактично і практично”, — написала Наталка Діденко.

Уже 8 серпня в Києві прогнозують +25…+27°.

За даними Українського гідрометцентру, 6 серпня в Україні переважатиме суха й спекотна погода. Вночі температура становитиме +20…+25°, вдень — сильна спека +35…+38°, вітер змінних напрямків 3–8 м/с.

Карта прогнозу погоди на 6 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

На карті прогнозу також видно, що на заході та в центральних областях місцями очікується мінлива хмарність, а на більшій частині території країни збережеться сонячна погода.

Крім того, Гідрометцентр попередив, що 4–6 серпня в Україні, за винятком Харківської та Запорізької областей 4 серпня, діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики попереджали, що аномальна літня спека може стати звичним явищем для України.

Водночас від високих температур потерпає й Європа. В Угорщині через обміління Дунаю під загрозою опинилася робота єдиної атомної електростанції країни. З тієї ж причини в Румунії почали зупиняти енергоблоки АЕС, адже рівень води в річці стрімко знижується.

У Франції сильна спека спричинила масштабні лісові пожежі. Українських рятувальників, які прибули допомагати у боротьбі з вогнем, місцеві жителі зустрічали оплесками.