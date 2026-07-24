Горять особняки за мільйони євро: у Франції вирують "апокаліптичні" лісові пожежі (відео)

У Леж-Кап-Ферре на південному заході Франції, в Бордо, триває повна евакуація, тисячі гектарів лісу охоплені вогнем, а розкішні вілли згорають дотла. Люди опинилися в кільці вогню, тож їх довелося евакуювати на човнах.

Пожежі, що спалахнули у вівторок у місті Саумос, провінція Жиронда, продовжували вирувати всю ніч, знищивши 8700 гектарів. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що 40 000 осіб вже евакуйовано або перебувають у процесі евакуації з фешенебельного півострова Кап-Ферре, який з одного боку омивається Атлантичним океаном, а з іншого — затокою Аркашон, пише Daily Mail.

Курорти Франції охоплені вогнем

"Загалом згоріло 80 будинків", — повідомив він журналістам.

За 90 хвилин їзди від Бордо розташована низка рибальських селищ — популярне місце відпочинку паризької еліти з багатокілометровими піщаними пляжами та дюнами, що розвіваються вітром. Заможні французи та туристи люблять проводити тут вихідні, насолоджуючись щойно виловленими устрицями та вином. Це популярне місце навіть назвали "Французькими Хемптонсами".

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Але тепер туристи та місцеві жителі залишають це модне місце відпочинку або на човнах, або єдиною дорогою, що з’єднує цей район із материком.

Місцеві жителі описують пожежу як "мегамасштабну" та "апокаліптичну", а президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Європейського Союзу з проханням про термінову допомогу. Відомо, що на допомогу вже вилетіли літаки з Хорватії, Португалії, Чехії та Словаччини.

Францію охопили лісові пожежі

На півострові Кап-Ферре постійно проживає трохи менше 8000 осіб, але в розпал літнього сезону ця кількість збільшується в 10 разів.

Один із туристів описав свою евакуацію на машині, коли вони повільно рухалися єдиною дорогою, а навколо горів ліс: "Це зовсім не те саме, що бачити це по телевізору… бачити, як це палає щосили: незважаючи на допомогу сотень і сотень пожежників, чоловіків і жінок, контроль над ситуацією неможливий".

Далі вздовж атлантичного узбережжя, в районі міста Біскаросс у французькому регіоні Ланди, ще одна велика пожежа, що спалахнула у четвер вдень, призвела до евакуації понад 23 000 осіб. Там уже згоріли десятки будинків.

Південний схід Франції також сильно постраждав: десятки пожеж спалахнули й роздувалися вітром "містраль" навколо історичного селища Котіньяк. Відомо, що вже загинули двоє рятувальників, намагаючись приборкати полум’я поблизу аеропорту Бордо.

Людей евакуюють на яхтах і човнах Фото: Скриншот

В Іспанії уряд оголосив надзвичайний стан у регіоні Мадрида, звідки за останні дні було евакуйовано понад 10 000 осіб.

Вранці 24 липня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що "Іспанія та сусідні країни" переживають "драматичну ситуацію": "Лісові пожежі спустошують тисячі гектарів і зачіпають нас усіх".

В Італії пожежі тривають на Сицилії та в регіоні Калабрія.

Як заявили кліматологи з організації World Weather Attribution, посухи в Європі зараз стали суворішими. А пожежі — інтенсивнішими: загальна площа земель, що згоріли цього року в країнах ЄС, є другою за величиною за всю історію спостережень.

Нагадаємо, палац російського диктатора Путіна поблизу Геленджика на березі Чорного моря опиниться в зоні, яку охопить дим після удару дронів по складах компанії Wildberries у Краснодарському краї.

А також у Франції горів ліс Фонтенбло, під загрозою опинилося національне свято — День взяття Бастилії.