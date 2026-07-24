В Леж-Кап-Ферре на юго-западе Франции в Бордо проводится полная эвакуация, тысячи гектаров леса охвачены огнем, а роскошные виллы сгорают дотла. Люди оказались в кольце огня, так что их пришлось эвакуировать на лодках.

Пожары, начавшиеся во вторник в городе Саумос, провинция Жиронда, продолжали бушевать всю ночь, уничтожив 8700 гектаров. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что 40 000 человек уже эвакуированы или находятся в процессе эвакуации с фешенебельного полуострова Кап-Ферре, который с одной стороны омывается Атлантическим океаном, а с другой — заливом Аркашон, пишет Daily Mail.

Курорты Франции охвачены огнем

"В общей сложности сгорело 80 домов", — сообщил он журналистам.

В 90 минутах езды от Бордо находится цепочка рыбацких деревушек, популярное место отдыха парижской элиты, с многокилометровыми песчаными пляжами и продуваемыми ветром дюнами. Состоятельные французы и туристы любят проводить тут выходные, наслаждаясь свежевыловленными устрицами и вином. Это популярное место даже назвали "Французским Хэмптонсом".

Відео дня

Но теперь туристы и местные жители покидают это фешенебельное место отдыха либо на лодках, либо по единственной дороге, соединяющей этот район с материком.

Местные жители описывают пожар как "мегамасштабный" и "апокалиптический", а президент Франции Эмманюэль Макрон обратился за срочной помощью к Европейскому союзу. Известно, что на помощь уже вылетели самолеты из Хорватии, Португалии, Чехии и Словакии.

Франция охвачена лесными пожарами

На полуострове Кап-Ферре постоянно проживает чуть менее 8000 человек, но в разгар летнего сезона это число увеличивается в 10 раз.

Один из туристов описал свою эвакуацию на машине, когда они медленно продвигались по единственной дороге, а вокруг горел лес: "Это совсем не то же самое, что видеть это по телевизору… видеть, как это пылает вовсю: несмотря на помощь сотен и сотен пожарных, мужчин и женщин, контроль над ситуацией невозможен".

Дальше по атлантическому побережью, в районе города Бискаросс во французском регионе Ланды, еще один крупный пожар, начавшийся в четверг днем, привел к эвакуации более 23 000 человек. Там уже сгорели десятки домов.

Юго-восток Франции также сильно пострадал: десятки пожаров вспыхнули и раздувались ветром мистраль вокруг исторической деревни Котиньяк. Известно, что уже погибли двое спасателей, пытаясь обуздать пламя у аэропорта Бордо.

Людей эвакуируют на яхтах и лодках Фото: Скриншот

В Испании правительство объявило чрезвычайное положение в регионе Мадрида, откуда за последние дни было эвакуировано более 10 000 человек.

Утром 24 июля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "Испания и соседние страны" переживают "драматическую ситуацию": "Лесные пожары опустошают тысячи гектаров и затрагивают нас всех".

В Италии пожары продолжаются на Сицилии и в регионе Калабрия.

Как заявили климатологи из организации World Weather Attribution засухи в Европе сейчас стали более суровыми. А пожары более интенсивными: общая площадь земель, выгоревших в этом году в странах ЕС, является второй по величине за всю историю наблюдений.

Напомним, дворец российского диктатора Путина под Геленджиком на берегу Черного моря окажется в зоне, которую накроет дым после удара дронов по складам компании Wildberries в Краснодарском крае.

А также во Франции горел лес Фонтенбло, под угрозой оказался национальный праздник День взятия Бастилии.