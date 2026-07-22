Дым от пожара в Wildberries в Краснодаре окутает дворец Путина: подробности (карта)

Дворец российского диктатора Путина под Геленджиком на берегу Чёрного моря окажется в зоне, которую накроет дым после удара дронов по складам компании Wildberries в Краснодарском крае, сообщили СМИ. Ветры, поднявшиеся над регионом, несут дым и пепел к черноморским пляжам от Сочи до Геленджика, Туапсе и Новороссийска.

После попадания БПЛА по складу Wildberries под Краснодаром поднялся столб дыма, и продукты горения вскоре дойдут до одной из черноморских резиденций Путина, говорится в материале российского СМИ "Агентство. Новости". Тем временем сеть наполнилась кадрами с места поражения дронами 22 июля. Видим, как посреди поля белели 150 тыс. кв. м складов, а теперь над ними взмывают языки пламени, а столб дыма накрывает окружающие территории.

Журналисты воспользовались данными метеорологического портала Meteoweb, который показал движение воздушных масс, наполненных продуктами горения из-под складов Wildberries. Инфографика показала, что дым распространяется на юго-восток и постепенно расширяется на восток и на запад. Через несколько часов облако достигнет путинского дворца, построенного на мысе Идокопас в Геленджике (ориентировочные координаты — 44.41922, 38.20515).

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Удар по Wildberries — облако дыма после атаки дронов 22 июля Фото: Агентство. Новости

Удар по Wildberries — облако дыма после атаки дронов в сторону дворца Путина 22 июля Фото: Агентство. Новости

В материале приводятся данные о скорости распространения дымового облака. В частности, к 15–18 часам по местному времени дым достигнет Туапсе, которое два месяца назад пострадало от нефтяных дождей после попадания в резервуары в порту. К 21 часам — окажутся в 15 км от резиденции. К 3 часам 23 июля продукты горения накроют дворец Путина и двинутся в сторону Новороссийска, сообщили российские СМИ.

На метеопортале также приведены данные об уровне загрязнения воздуха продуктами сгорания. Согласно аналитическим оценкам, уровень загрязнения возле резиденции будет значительно ниже критического уровня. Такая же ситуация — возле Майкопа, Лазаревского и т. д. Наиболее высокие концентрации загрязнения отмечаются в районе Туапсе, Апшеронска и Горячего Ключа, сообщает "Агентство. Новости".

Удар по Wildberries — список пострадавших и еще неповрежденных объектов в европейской части РФ, 22 июля Фото: Из открытых источников

Удар по Wildberries — подробности

На Telegram-канале DroneBomber опубликовали подробности об атаке дронов на Wildberries. Аналитики составили карту складов этой компании, а также аналогичной — Ozone. Карта показывает, что такие объекты разбросаны по российским регионам, расположенным в радиусе 400–800 км от границ Украины. Также отмечается, что 22 июля были поражены два склада (в Краснодаре и Невинномиске), а 20 июля — три (два в Московской области, один — в Тамбовской). Указано, что на юге дроны Украины уже вывели из строя крупные логистические склады сети Wildberries (фиолетовые круги), но есть и другие привлекательные цели — склады сервисов Ozon (синие круги), "Почта России" (голубые), "Яндекс Маркет" (розовые).

Удар по Wildberries — карта объектов в европейской части РФ, 22 июля Фото: DroneBomber / Telegram

Отметим, что Фокус писал об атаке дронов на Wildberries, которая произошла в ночь на 22 июля. Атаку подтвердила владелица крупнейшей логистической компании и крупнейшего маркетплейса — Татьяна Ким: были нанесены удары по складу в Краснодаре (Краснодарский край) и Невинномиске (Ставропольский край РФ). На видео с места событий — огонь и дым, охвативший территорию. Между тем президент Украины подтвердил поражение стратегических целей, удар по которым подорвет экономику РФ.

Напоминаем, что Фокус писал о предыдущей атаке на склады Wildberries: российские СМИ опубликовали спутниковые снимки и показали столб дыма, тянувшийся от Москвы до Тулы.