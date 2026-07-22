Дим від горіння Wildberries у Краснодарі накриє палац Путіна: деталі (карта)

Палац російського диктатора Путіна біля Геленджика на березі Чорного моря потрапить у зону, яку накриє дим після удару дронів по складах компанії Wildberries у Краснодарському краї, повідомили медіа. Вітри, які здійнялись над регіоном, несуть дим та попіл у чорноморські пляжі від Сочі до Геленджика, Туапсе та Новоросійська.

Після влучання БпЛА по складу Wildberries під Краснодаром здійнявся стовп диму, і продукти горіння незабаром дійдуть до однієї з чорноморських резиденцій Путіна, ідеться у матеріалі росЗМІ "Агентство. Новости". Тим часом мережу заповнили кадри з точки ураження дронами 22 липня. Бачимо, як посеред поля біліли 150 тис. кв. м складів, а тепер над ними здіймаються язики вогню і димний стовп накриває навколишні території.

Журналісти скористались даними метеорологічного порталу Meteoweb, який показав рух повітряних мас, наповнених продуктами горіння з-під складів Wildberries. Інфографіка показала, що дим поширюється на південний схід та поступово розширюється на схід та на захід. Через кілька годин хмара дістанеться до путінського палацу, який збудували на мисі Ідокопас у Геленджику (орієнтовні координати — 44.41922, 38.20515).

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Удар по Wildberries — хмара диму після атаки дронів 22 липня Фото: Агентство. Новости

Удар по Wildberries — рух хмара диму після атаки дронів у бік палацу Путіна 22 липня Фото: Агентство. Новости

У матеріалі наводяться дані про швидкість поширення димної хмари. Зокрема, до 15-18 год за місцевим часом дим дістанеться від Туапсе, яке два місяці тому потерпало від нафтових дощів після влучання по резервуарах у порту. До 21 год — опиняться за 15 км від резиденції. До 3 год 23 липня продукти горіння накриють палац Путіна та рушать у бік Новоросійська, повідомило росЗМІ.

На метеопорталі також навели дані про рівень забрудненості повітря продуктами горіння. Згідно з аналітичними оцінками, рівень забруднення біля резиденції буде значно нижчим критичного рівня. Така ж ситуація — біля Майкопа, Лазаревського тощо. Вищі концентрації забруднення — зоні Туапсе. Апшеронськ, Горячий Ключ, написало "Агентство. Новости".

Удар по Wildberries — список уражених та ще цілих об'єктів у європейській частині РФ, 22 липня Фото: З відкритих джерел

Удар по Wildberries — деталі

У Teleram-каналі DroneBomber опублікували деталі щодо атаки дронів на Wildberries. Аналітики склали карту складів цієї компанії, і також аналогічної — Ozone. Карта показує, що такі об'єкти розсіяні у російських регіонах, розташованих у радіусі 400-800 км від кордонів України. Також зауважується, що 22 липня влучили у два склади (у Краснодарі, Невинномиську), а 20 липня — у три (два у Московській області, один — у Тамбовській). Вказано, що на півдні дрони України вже вибили великі логістичні склади мережі Wildberries (фіолетові круги), але є й інші привабливі цілі — склади сервісів Ozon (сині круги), "Почта России" (блакитні), "Яндекс Маркет" (рожеві).

Удар по Wildberries — карта об'єктів у європейській частині РФ, 22 липня Фото: DroneBomber / Telegram

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на Wildberries, яка відбулась в ніч на 22 липня. Атаку підтвердила власника найбільшої логістичної компанії та найбільшого маркетплейса — Тетяна Кім: стались влучання по складу у Краснодарі (Краснодарський край) та Невинномиську (Ставропольський край РФ). На відео з місця подій — вогонь та дим, який охопив територію. Тим часом президент України підтвердив ураження стратегічних цілей, удар по яких похитне економіку РФ.

Нагадуємо, Фокус писав про попередню атаку на склади Wildberries: росЗМІ опублікували супутникові фото та показали хвіст диму, який тягнувся від Москви до Тули.