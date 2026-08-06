Жара до +38° и дожди: когда Украину ожидает рекордная температура лета перед похолоданием

6 августа в Украине прогнозируется самая сильная жара этого лета. Дневная температура воздуха будет достигать +35…+38°, а уже с 7 августа жара начнёт постепенно спадать.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, 6 августа станет "последним днём сильной жары". В конце дня в западных и северных областях, а также в Винницкой области местами пройдут локальные дожди.

По прогнозу синоптика, уже 7 августа температура на западе страны снизится до +24…+29°. В то же время на остальной территории еще сохранится жара +30…+39°, однако "тенденция явно идет к более прохладному воздуху". 8 августа жара ослабнет в большинстве областей, а 9 августа — и на юге.

В Киеве 6 августа ожидается +37…+39° без осадков, хотя вечером возможен дождь. 7 августа в столице будет по-прежнему жарко, но грозовые дожди начнут снижать температуру.

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"Возможны сильные ливни, шквалы и резкие перепады артериального давления, сопровождающиеся мигренями. Примите это во внимание — как с профилактической, так и с практической точки зрения", — написала Наталья Диденко.

Уже 8 августа в Киеве прогнозируют +25…+27°.

По данным Украинского гидрометцентра, 6 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Ночью температура составит +20…+25°, днём — сильная жара +35…+38°, ветер переменного направления 3–8 м/с.

Карта прогноза погоды на 6 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

На карте прогноза также видно, что на западе и в центральных областях местами ожидается переменная облачность, а на большей части территории страны сохранится солнечная погода.

Кроме того, Гидрометцентр предупредил, что 4–6 августа в Украине, за исключением Харьковской и Запорожской областей 4 августа, действует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики предупреждали, что аномальная летняя жара может стать привычным явлением для Украины.

В то же время от высоких температур страдает и Европа. В Венгрии из-за обмеления Дуная под угрозой оказалась работа единственной атомной электростанции страны. По той же причине в Румынии начали останавливать энергоблоки АЭС, ведь уровень воды в реке стремительно снижается.

Во Франции сильная жара привела к масштабным лесным пожарам. Украинских спасателей, прибывших на помощь в борьбе с огнем, местные жители встречали аплодисментами.