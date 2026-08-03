В Украину идет аномальная жара: синоптики сделали неутешительный прогноз
Новая неделя может стать для украинцев настоящим испытанием на прочность, поскольку местами температурные показатели достигнуть поистине "африканских" значений.
Местами температура воздуха достигнуть +39 градусов, а осадков в ближайшие несколько дней не предвидится, сообщает "Телеграф".
Сервис мониторинга погоды Ventusky информирует, что волна горячего воздуха будет поступать с западного направления, и именно на западе Украины уже 5 августа ожидаются рекордные температурные показатели, после чего зной распространится на всю Украину.
Как прогнозирует кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, первая декада августа 2026 года станет самым жарким периодом для большей части Украины. Понижение температуры, говорит он, ожидается после 8 августа.
В свою очередь метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг предупреждает, что такие температурные показатели уже перестают быть аномалией для нашей страны. Более того, в будущем подобные периоды участятся и могут иметь более сильные проявления.
"К сожалению, это наша новая реальность в ближайшее десятилетие. Она связана с глобальным потеплением и вызванным им изменением климата. Если ситуация останется неизменной — то, что мы наблюдаем с 2010 года, будет повторяться ежегодно. В лучшем случае — с такой же частотой, продолжительностью и температурой, как сейчас. будут расти, а может быть, и их частота", — констатирует собеседник "Телеграфа".
Синоптик Наталья Диденко еще 1 августа предупреждала о том, что в Украину идет сильная жара, а за окном будет преобладать сухая воздушная маса. По ее информации, понижение температурі ожидается во второй половине недели, примерно, с 7 августа.
Тем временем энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам. По прогнозам, на этой неделе аномальная жара может привести к увеличению потребления электроэнергии на 1 ГВт.
Европа также страдает от зноя. В Венгрии из-за обмеления Дуная под угрозой оказалась работа единственной в стране атомной электростанции. В Румынии также начали останавливать энергоблоки АЭС по той же причине: уровень воды в Дунае стремительно падает.