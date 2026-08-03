В Украину идет аномальная жара: синоптики сделали неутешительный прогноз

Новая неделя может стать для украинцев настоящим испытанием на прочность, поскольку местами температурные показатели достигнуть поистине "африканских" значений.

Местами температура воздуха достигнуть +39 градусов, а осадков в ближайшие несколько дней не предвидится, сообщает "Телеграф".

Сервис мониторинга погоды Ventusky информирует, что волна горячего воздуха будет поступать с западного направления, и именно на западе Украины уже 5 августа ожидаются рекордные температурные показатели, после чего зной распространится на всю Украину.

Уже в среду, 5 августа, Украину накроет аномальная жара Фото: Скриншот

В западных регионах Украины температура воздуха прогреется до +39 градусов Фото: Скриншот

Как прогнозирует кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, первая декада августа 2026 года станет самым жарким периодом для большей части Украины. Понижение температуры, говорит он, ожидается после 8 августа.

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В свою очередь метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг предупреждает, что такие температурные показатели уже перестают быть аномалией для нашей страны. Более того, в будущем подобные периоды участятся и могут иметь более сильные проявления.

"К сожалению, это наша новая реальность в ближайшее десятилетие. Она связана с глобальным потеплением и вызванным им изменением климата. Если ситуация останется неизменной — то, что мы наблюдаем с 2010 года, будет повторяться ежегодно. В лучшем случае — с такой же частотой, продолжительностью и температурой, как сейчас. будут расти, а может быть, и их частота", — констатирует собеседник "Телеграфа".

Синоптик Наталья Диденко еще 1 августа предупреждала о том, что в Украину идет сильная жара, а за окном будет преобладать сухая воздушная маса. По ее информации, понижение температурі ожидается во второй половине недели, примерно, с 7 августа.

Тем временем энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам. По прогнозам, на этой неделе аномальная жара может привести к увеличению потребления электроэнергии на 1 ГВт.

Европа также страдает от зноя. В Венгрии из-за обмеления Дуная под угрозой оказалась работа единственной в стране атомной электростанции. В Румынии также начали останавливать энергоблоки АЭС по той же причине: уровень воды в Дунае стремительно падает.