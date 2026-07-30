Графики отключений могут вернуться: Минэнерго готовит энергосистему к августовской жаре

Энергосистему Украины готовят к максимальным августовским нагрузкам. По прогнозам, уже на следующей неделе аномальная жара может привести к увеличению потребления электроэнергии на 1 ГВт.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на совещании с руководством "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКП обсудили, как обеспечить баланс в энергосистеме в период пиковой нагрузки, когда также продолжаются плановые ремонты генерирующих мощностей.

По поручению Минэнерго уже скорректированы графики ремонтов, в частности энергоблоков АЭС. Также готовятся решения об увеличении импорта электроэнергии и механизмы стимулирования её закупки бизнесом для собственных нужд. Кроме того, планируется максимально задействовать доступную внутреннюю генерацию, прежде всего газовую, а также имеющиеся мощности тепловой генерации.

Відео дня

"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры позволят в полном объеме удовлетворить потребности потребителей", — сообщил Денис Шмыгаль.

В то же время "Укрэнерго" готовится к возможному введению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Министр также призвал украинцев экономно расходовать электроэнергию в часы пиковой нагрузки — с 16:00 до 23:00, подчеркнув, что это поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Напомним, в конце июня Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит меры по снижению риска отключений электроэнергии во время летних пиковых нагрузок. Тогда речь шла об ускорении завершения плановых ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, использовании дополнительных газовых когенерационных установок и увеличении импорта электроэнергии из Европы. Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы пиковой нагрузки.

Кроме того, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко предупреждал, что аномальная жара существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. По его словам, каждый дополнительный градус температуры повышает потребление электроэнергии примерно на 100 МВт.

Кроме того, 25 июня энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал, как могут развиваться события в украинской энергосистеме. Он оценил возможную продолжительность отключений электроэнергии в зависимости от последствий российских обстрелов, температуры воздуха и темпов ремонтных работ.