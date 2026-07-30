Графіки відключень можуть повернутись: Міненерго готує енергосистему до серпневої спеки

Енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень. За прогнозами, вже наступного тижня аномальна спека може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, на нараді з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в період пікового навантаження, коли також тривають планові ремонти генерувальних потужностей.

За дорученням Міненерго вже скоригували графіки ремонтів, зокрема енергоблоків АЕС. Також готують рішення щодо збільшення імпорту електроенергії та механізми стимулювання її закупівлі бізнесом для власних потреб. Крім того, планують максимально залучити доступну внутрішню генерацію, насамперед газову та наявні потужності теплової генерації.

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"Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі", — повідомив Денис Шмигаль.

Водночас "Укренерго" готується до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Міністр також закликав українців ощадливо використовувати електроенергію у пікові години — з 16:00 до 23:00, наголосивши, що це допоможе підтримати стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, наприкінці червня Денис Шмигаль повідомляв, що уряд готує заходи для зменшення ризику відключень світла під час літніх пікових навантажень. Тоді йшлося про прискорення виходу з планових ремонтів енергоблоків АЕС і ТЕС, використання додаткових газових когенераційних установок та збільшення імпорту електроенергії з Європи. Також українців закликали економно споживати електроенергію у вечірні пікові години.

Крім того, генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко попереджав, що аномальна спека суттєво збільшує навантаження на енергосистему. За його словами, кожен додатковий градус температури підвищує споживання електроенергії приблизно на 100 МВт.

Також 25 червня енергетичний експерт Володимир Омельченко пояснив, як можуть розвиватися події в українській енергосистемі. Він оцінив можливу тривалість відключень світла залежно від наслідків російських обстрілів, температури повітря та темпів ремонтних робіт.