В Україну йде аномальна спека: синоптики зробили невтішний прогноз

Новий тиждень може стати для українців справжнім випробуванням на міцність, оскільки подекуди температурні показники досягнуть воістину "африканських" значень.

Місцями температура повітря досягне +39 градусів, а опадів у найближчі кілька днів не передбачається, повідомляє "Телеграф".

Сервіс моніторингу погоди Ventusky інформує, що хвиля гарячого повітря надходитиме із західного напрямку, і саме на заході України вже 5 серпня очікуються рекордні температурні показники, після чого спека пошириться на всю Україну.

Вже у середу, 5 серпня, Україну накриє аномальна спека Фото: Скриншот

У західних регіонах України температура повітря прогріється до +39 градусів Фото: Скриншот

Як прогнозує кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, перша декада серпня 2026 року стане найспекотнішим періодом для більшості України. Зниження температури, каже він, очікується після 8 серпня.

У свою чергу метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг попереджає, що такі температурні показники вже перестають бути аномалією для нашої країни. Більше того, у майбутньому подібні періоди почастішають і можуть мати сильніші прояви.

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"На жаль, це наша нова реальність у найближче десятиліття. Вона пов'язана з глобальним потеплінням та викликаною ним зміною клімату. Якщо ситуація залишиться незмінною — те, що ми спостерігаємо з 2010 року, повторюватиметься щороку. У кращому разі – з такою самою частотою, тривалістю та температурою, як зараз. У гіршому — і величина температур, і тривалість тепла зростатимуть, а можливо, і їхня частота""На жаль, це наша нова реальність на найближче десятиріччя. Вона пов'язана з глобальним потеплінням і викликаною ним зміною клімату", — констатує співрозмовник "Телеграфа".

Синоптикиня Наталія Діденко ще 1 серпня попереджала про те, що в Україну сильна спека, а за вікном переважатиме суха повітряна маса. За її інформацією, зниження температури очікується у другій половині тижня, приблизно, з 7 серпня.

Тим часом енергосистему України готують до максимальних серпневих навантажень. За прогнозами, цього тижня аномальна спека може призвести до збільшення споживання електроенергії на 1 ГВт.

Європа також страждає від спеки. В Угорщині через обміління Дунаю під загрозою виявилася робота єдиної в країні атомної електростанції. У Румунії також почали зупиняти енергоблоки АЕС з тієї ж причини: рівень води у Дунаї стрімко знижується.