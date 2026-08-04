Во Франции украинских спасателей встретили аплодисментами: в ГСЧС показали трогательные кадры (видео)

В начале августа Украина направила во Францию 70 спасателей, которые помогают местным службам бороться с масштабными лесными пожарами. Пока украинские пожарные выполняют свою работу, французы благодарят их не только словами — по дороге к месту службы местные жители встречают колонну аплодисментами, улыбками и искренними словами поддержки.

Как сообщает ГСЧС Украины на своей странице в Facebook, украинские спасатели уже несколько дней работают бок о бок с французскими коллегами, помогая ликвидировать масштабные лесные пожары.

В ведомстве сообщили, что во время переезда к месту выполнения задач колонну украинских спасателей тепло встречали местные жители. Люди выходили на улицы, аплодировали, пожимали пожарным руки и благодарили их, в том числе на украинском языке. По словам ГСЧС, эти моменты стали ярким свидетельством поддержки и уважения, которые французы выражают украинцам.

Вместе с сообщением пресс-служба опубликовала трогательное видео. На кадрах видно, как жители населенных пунктов выходят к дороге, чтобы поприветствовать украинских спасателей. На заборах и фасадах домов они разместили плакаты с надписью "Merci", улыбаются, машут руками, провожают спецтехнику и искренне благодарят украинскую команду за помощь.

Відео дня

"Эти трогательные кадры — яркое свидетельство взаимной поддержки, солидарности и уважения между нашими народами. Даже в самые тяжелые времена человечность не знает границ. Благодарим Францию за теплые слова поддержки, а наших спасателей — за мужество, которым восхищается весь мир", — говорится в сообщении.

Лесные пожары во Франции — что об этом известно

Напомним, что в конце июля масштабные лесные пожары охватили юго-запад Франции. Больше всего пострадал район Леж-Кап-Ферре недалеко от Бордо, где из-за стремительного распространения огня были эвакуированы десятки тысяч человек, а более 80 домов сгорели. Из-за опасности часть жителей и туристов пришлось эвакуировать на лодках, а Франция обратилась за помощью к странам Европейского Союза.

Также Фокус сообщал, что масштабные лесные пожары на юго-западе Франции приблизились к предприятиям оборонной промышленности, где производят ракетные двигатели и хранят взрывоопасные вещества. В частности, из-за угрозы распространения огня власти эвакуировали часть объектов, усилили меры безопасности и организовали дополнительную защиту вокруг стратегических предприятий.

Уже 1 августа стало известно, что Украина окажет помощь Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами. В страну отправились 70 украинских спасателей, которые примут участие в ликвидации последствий стихийного бедствия в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза.

3 августа сообщалось, что украинские спасатели прибыли в французский департамент Жиронда, где помогают тушить масштабные лесные пожары. Французская сторона заявила, что украинские специалисты будут работать на самых сложных участках благодаря своему большому опыту, а по прибытии они сразу же отправились в район стихии.