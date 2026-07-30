Лесные пожары выходят из-под контроля: во Франции огонь угрожает заводам по производству ракет

Масштабные лесные пожары на юго-западе Франции приблизились к предприятиям, где производят ракетные двигатели и хранят взрывоопасные вещества. Власти эвакуировали часть объектов и усилили меры безопасности вокруг заводов.

Об этом сообщило издание Le Monde.

По данным издания, из 35 промышленных объектов класса "Севезо" в департаменте Жиронда по меньшей мере семь расположены менее чем в 20 километрах от места пожара или в населённых пунктах, где уже была проведена эвакуация. Еще 24 июля премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о введении специальных защитных мер вокруг этих предприятий.

Наибольшую озабоченность вызывают объекты ArianeGroup и производителя ракетных двигателей Roxel в Сен-Медар-ан-Жалли. Там производят топливо для ракет Ariane и стратегических ракет, а на площадке в Сент-Элене хранят и обрабатывают перхлорат аммония — мощное взрывчатое вещество. В ArianeGroup заявили, что все объекты эвакуированы и приняты все необходимые меры безопасности.

Відео дня

"Сделано всё необходимое для обеспечения безопасности наших сотрудников и производства при поддержке соответствующих органов власти", — сообщили в компании MBDA, одном из крупнейших европейских производителей ракет.

Помимо предприятий оборонной отрасли, в зоне риска находятся компании Stockmeier, Univar и Bardinet, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, твердые вещества и спирт. В этом же районе работают Thales, Safran и ряд подрядчиков оборонной промышленности.

Как отмечает Le Monde, угрозу лесных пожаров для опасных промышленных объектов во Франции начали всерьёз оценивать лишь после масштабных пожаров 2022 года. Исследование компании Callendar показало, что 316 предприятий класса Seveso расположены вблизи лесов и могут пострадать от крупных пожаров. Президент компании Тибо Лаконд предупредил: "Изменение климата значительно увеличит этот риск". По его прогнозу, к 2050 году три четверти таких объектов не менее 10 дней в году будут находиться в зоне высокой пожарной опасности.

После пожаров 2022 года во Франции ужесточили требования к очистке территорий вокруг опасных предприятий от растительности. Кроме того, на объектах ArianeGroup уже провели несколько учений по отработке сценария, при котором лесной пожар приближается к производственным объектам, а во время нынешней чрезвычайной ситуации спасатели создавали противопожарные разрывы и убирали растительность вокруг наиболее опасных предприятий, чтобы не допустить распространения огня.

Ранее Фокус сообщал, что Францию охватили масштабные лесные пожары, которые назвали "апокалиптическими". Из-за стремительного распространения огня людей, оказавшихся в ловушке, эвакуировали на лодках.

Впоследствии стало известно, что новая волна масштабных пожаров обрушилась на Францию и Испанию. В Мадриде объявили чрезвычайное положение, а на юго-западе Франции десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.