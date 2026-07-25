Огненный хаос в Европе: Францию и Испанию накрыла новая волна масштабных пожаров (видео)

Лесные пожары во Франции и Испании набирают силу, а местные спасатели пытаются остановить их распространение. В настоящее время в Мадриде объявлено чрезвычайное положение, а во Франции десятки тысяч человек покинули юго-запад страны.

Власти Испании впервые в истории объявили общенациональное чрезвычайное положение, а Париж приступил к полной эвакуации туристического полуострова Кап-Ферре. Об этом сообщает Reuters.

Глава мадридского региона Исабель Диас Аюсо назвала этот пожар самым страшным в истории региона, охарактеризовав ситуацию как "идеальный шторм", сложившийся из рекордно высоких температур и непрекращающегося ветра. В Испании более 19 тысяч человек были эвакуированы из горных городов к западу от Мадрида, где более 2000 спасателей и 10 самолетов тщетно пытались предотвратить слияние трех отдельных пожаров.

На юго-западе Франции около 63 тысяч человек получили приказ об эвакуации из-за двух крупных пожаров, угрожающих жилым домам и кемпингам. Крупнейший в этом сезоне пожар уже уничтожил более 12,5 тысяч гектаров леса, свыше 50 домов и один кемпинг и угрожает перекрыть единственную дорогу с полуострова.

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Журналисты сообщают, что Испания уже второй год подряд страдает от масштабных пожаров. В настоящее время Мадрид и Париж обратились за помощью к Евросоюзу, а Греция и Хорватия уже направили в поддержку противопожарные самолеты.

"Лесные пожары уже уничтожили в этом году в Европе больше территории, чем среднегодовой показатель за последние два десятилетия, поскольку континент пережил три изнурительные волны жары подряд. Жара также ударила по французским АЭС — реактор Гольтеш-2 остается отключенным с 7 июля из-за ограничений на охлаждение, а продолжительная жара негативно сказывается на урожае кукурузы во Франции", — говорится в материале.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как под Парижем горел лес Фонтенбло. Пожар, вспыхнувший в реликтовом массиве, имеет "исключительные масштабы" и охватил более 300 гектаров.

Впоследствии стало известно, что во Франции бушуют "апокалиптические" лесные пожары. В Леж-Кап-Ферре на юго-западе Франции, в Бордо, продолжается полная эвакуация, тысячи гектаров леса охвачены огнем, а роскошные виллы сгорают дотла.