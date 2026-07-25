Вогняний хаос у Європі: Францію та Іспанію накрила нова хвиля масштабних пожеж (відео)

Лісові пожежі в Франції й Іспанії набирають нової сили, а місцеві рятувальники намагаються зупинити поширення займань. Наразі у Мадриді оголосили надзвичайний стан, а в Франції десятки тисяч людей покинули з південного заходу країни.

Влада Іспанії вперше в історії оголосила загальнонаціональний надзвичайний стан, а Париж почав повну евакуюцію туристичного півостріва Кап-Ферре. Про це пише Reuters.

Голова регіону Мадрид Ісабель Діас Аюсо назвала це найгіршою пожежею в історії регіону, описавши ситуацію як "ідеальний шторм" із рекордно високих температур і безперервного вітру. В Іспанії понад 19 тисяч людей евакуювали з гірських міст на захід від Мадрида, де понад 2000 рятувальників і 10 літаків марно намагалися завадити злиттю трьох окремих пожеж.

На південному заході Франції близько 63 тисяч людей отримали наказ евакуюватися через дві масштабні пожежі, що загрожували будинкам і кемпінгам. Найбільша цього сезону пожежа вже знищила понад 12,5 тисяч гектарів лісу, понад 50 будинків та один кемпінг і загрожує перекрити єдину дорогу з півострова.

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Журналісти пишуть, що Іспанія вже другий рік поспіль зазнає масштабних пожеж. Наразі Мадрид і Париж звернулися по допомогу до Євросоюзу, і на підтримку вже надіслали протипожежні літаки Греція та Хорватія.

"Лісові пожежі вже спалили цього року в Європі більше території, ніж середньорічний показник за останні два десятиліття, оскільки континент пережив три виснажливі хвилі спеки поспіль. Спека також вдарила по французьких АЕС — реактор Гольтеш-2 залишається відключеним із 7 липня через обмеження на охолодження, а тривала спека негативно позначається на врожаї кукурудзи у Франції", — йдеться в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як під Парижем горів ліс Фонтенбло. Пожежа, що спалахнула в реліктовому масиві, має "виняткові масштаби" й охопила понад 300 гектарів.

Згодом стало відомо, що в Франції вирують "апокаліптичні" лісові пожежі. У Леж-Кап-Ферре на південному заході Франції, в Бордо, триває повна евакуація, тисячі гектарів лісу охоплені вогнем, а розкішні вілли згорають дотла.