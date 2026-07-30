Лісові пожежі виходять з-під контролю: у Франції вогонь загрожує заводам із виробництва ракет

Масштабні лісові пожежі на південному заході Франції наблизилися до підприємств, де виробляють ракетні двигуни та зберігають вибухонебезпечні речовини. Влада евакуювала частину об'єктів і посилила заходи безпеки навколо заводів.

Про це повідомило видання Le Monde.

За даними видання, із 35 промислових об'єктів класу Seveso в департаменті Жиронда щонайменше сім розташовані менш ніж за 20 кілометрів від пожежі або в населених пунктах, де вже провели евакуацію. Ще 24 липня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про запровадження спеціальних захисних заходів навколо цих підприємств.

Найбільше занепокоєння викликають об'єкти ArianeGroup і виробника ракетних двигунів Roxel у Сен-Медар-ан-Жаллі. Там виготовляють паливо для ракет Ariane та стратегічних ракет, а на майданчику в Сент-Елені зберігають і обробляють перхлорат амонію — потужну вибухову речовину. В ArianeGroup заявили, що всі об'єкти евакуйовані й ужито всіх необхідних заходів безпеки.

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"Усе необхідне зроблено для безпеки наших працівників і виробництва за підтримки відповідних органів влади", — повідомили у компанії MBDA, одному з найбільших європейських виробників ракет.

Крім підприємств оборонної галузі, у зоні ризику перебувають компанії Stockmeier, Univar і Bardinet, де зберігають легкозаймисті рідини, тверді речовини та спирт. У цьому ж районі працюють Thales, Safran і низка підрядників оборонної промисловості.

Як зазначає Le Monde, загрозу лісових пожеж для небезпечних промислових об'єктів у Франції серйозно почали оцінювати лише після масштабних пожеж 2022 року. Дослідження компанії Callendar показало, що 316 підприємств класу Seveso розташовані поблизу лісів і можуть постраждати від великих пожеж. Президент компанії Тібо Лаконд попередив: "Зміна клімату значно збільшить цей ризик". За його прогнозом, до 2050 року три чверті таких об'єктів щонайменше 10 днів на рік перебуватимуть у зоні високої пожежної небезпеки.

Після пожеж 2022 року у Франції посилили вимоги до очищення територій навколо небезпечних підприємств від рослинності. Крім того, на об'єктах ArianeGroup уже провели кілька навчань із відпрацювання сценарію, за якого лісова пожежа наближається до виробництва, а під час нинішньої надзвичайної ситуації рятувальники створювали протипожежні розриви та прибирали рослинність навколо найбільш небезпечних підприємств, щоб не допустити поширення вогню.

Раніше Фокус писав, що Францію охопили масштабні лісові пожежі, які назвали "апокаліптичними". Через стрімке поширення вогню людей, які опинилися в пастці, евакуювали човнами.

Згодом стало відомо, що нова хвиля масштабних пожеж накрила Францію та Іспанію. У Мадриді оголосили надзвичайний стан, а на південному заході Франції десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки.