У Франції українських рятувальників зустріли оплесками: у ДСНС показали зворушливі кадри (відео)

На початку серпня Україна направила до Франції 70 рятувальників, які допомагають місцевим службам боротися з масштабними лісовими пожежами. Поки українські вогнеборці виконують свою роботу, французи дякують їм не лише словами — дорогою до місця служби місцеві жителі зустрічають колону оплесками, усмішками та щирими словами підтримки.

Як повідомляє ДСНС України на своїй сторінці у Facebook, українські рятувальники вже кілька днів працюють пліч-о-пліч із французькими колегами, допомагаючи ліквідовувати масштабні лісові пожежі.

У відомстві розповіли, що під час переїзду до місця виконання завдань колону українських рятувальників тепло зустрічали місцеві жителі. Люди виходили на вулиці, аплодували, тиснули вогнеборцям руки та дякували їм, зокрема українською мовою. За словами ДСНС, ці моменти стали яскравим свідченням підтримки й поваги, яку французи висловлюють українцям.

Разом із дописом пресслужба оприлюднила зворушливе відео. На кадрах видно, як мешканці населених пунктів виходять до дороги, щоб привітати українських рятувальників. На парканах і фасадах будинків вони розмістили плакати з написом "Merci", усміхаються, махають руками, проводжають спецтехніку та щиро дякують українській команді за допомогу.

Відео дня

"Ці зворушливі кадри — яскраве свідчення взаємної підтримки, солідарності та поваги між нашими народами. Навіть у найважчі часи людяність не знає кордонів. Дякуємо Франції за теплі слова підтримки, а нашим рятувальникам — за мужність, якою захоплюється світ", — йдетться в дописі.

Лісові пожежі у Франції — що про це відомо

Нагадаємо, що наприкінці липня масштабні лісові пожежі охопили південний захід Франції. Найбільше постраждав район Леж-Кап-Ферре поблизу Бордо, де через стрімке поширення вогню евакуювали десятки тисяч людей, а понад 80 будинків згоріли. Через небезпеку частину мешканців і туристів довелося вивозити човнами, а Франція звернулася по допомогу до країн Європейського Союзу.

Також Фокус писав, що масштабні лісові пожежі на південному заході Франції наблизилися до підприємств оборонної промисловості, де виробляють ракетні двигуни та зберігають вибухонебезпечні речовини. І, зокрема, через загрозу поширення вогню влада евакуювала частину об'єктів, посилила заходи безпеки та організувала додатковий захист навколо стратегічних підприємств.

Вже 1 серпня стало відомо, що Україна допоможе Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. До країни вирушили 70 українських рятувальників, які долучаться до ліквідації наслідків стихії в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

3 серпня повідомлялося, що українські рятувальники прибули до французького департаменту Жиронда, де допомагають гасити масштабні лісові пожежі. Французька сторона заявила, що українські фахівці працюватимуть на найважчих ділянках через їхній великий досвід, а після прибуття вони одразу вирушили в район стихії.