Рятувальники ДСНС прибули до Франції: допоможуть гасити масштабні лісові пожежі (фото, відео)

Зведений загін ДСНС України прибув до французького департаменту Жиронда, щоб допомогти в ліквідації масштабної лісової пожежі. Українські фахівці активно долучилися до роботи з локалізації великих площ.

Українська команда провела робочу зустріч із керівництвом Департаментської пожежно-рятувальної служби (SDIS 33) та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC). Про це йдеться в заяві прес-служби ДСНС.

За словами заступника начальника з оперативної діяльності SDIS 33 Орельєна Петі, площа пожежі сягає близько 42 тисяч гектарів, а її периметр — 240 кілометрів. Французька сторона вказує, що українські фахівці мають особливий досвід роботи на тлі війни.

"Французька сторона зауважила, що українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн", — вказано в повідомленні.

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Одразу після зустрічі український загін вирушив безпосередньо в район стихійного лиха. Там рятувальники з України провели рекогносцировку місцевості, оцінили оперативну обстановку та оглянули конкретні ділянки, на яких розпочнуть роботу з гасіння пожежі та стримування поширення вогню.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЄС хоче залучити кіз у боротьбі проти лісових пожеж. Дослідники вже підтвердили, що худоба, поїдаючи підлісок, стримує поширення вогню в низці регіонів Іспанії та Франції.

Згодом стало відомо, що Україна відправила 70 рятувальників до Франції. Як зазначають у ДСНС, це перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС.