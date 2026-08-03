Спасатели ГСЧС прибыли во Францию: помогут тушить масштабные лесные пожары (фото, видео)

Сводный отряд ГСЧС Украины прибыл во французский департамент Жиронда, чтобы помочь в ликвидации масштабного лесного пожара. Украинские специалисты активно приобщились к работе по локализации больших площадей.

Украинская команда провела рабочую встречу с руководством Департаментской пожарно-спасательной службы (SDIS 33) и представителями Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC). Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГСЧС.

По словам заместителя начальника по оперативной деятельности SDIS 33 Орельена Пети, площадь пожара составляет около 42 тысяч гектаров, а ее периметр — 240 километров. Французская сторона указывает, что у украинских специалистов имеется особый опыт работы на фоне войны.

"Французская сторона отметила, что украинские специалисты будут работать на самых сложных участках, ведь их практический опыт уникален и высоко ценится партнерами. В настоящее время Украина представляет многочисленную международную команду среди всех привлеченных стран", — говорится в сообщении.

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Сразу после встречи украинский отряд отправился непосредственно в район стихийного бедствия. Там спасатели из Украины провели рекогносцировку местности, оценили оперативную обстановку и осмотрели конкретные участки, на которых приступят к тушению пожара и сдерживанию распространения огня.

Ранее Фокус сообщал о том, как ЕС хочет привлечь коз в борьбе против лесных пожаров. Исследователи уже подтвердили, что скот, поедая подлесок, сдерживает распространение огня в ряде регионов Испании и Франции.

Впоследствии стало известно, что Украина отправила 70 спасателей во Францию. Как отмечают в ГСЧС, это первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.