Не только самолеты и пожарные: ЕС хочет привлечь коз в борьбе против лесных пожаров (видео)

Пожарные Франции и Испании не успевают тушить масштабные пожары из-за нехватки самолетов. Поэтому в Европе все серьезнее рассматривают альтернативный способ профилактики — выпас коз и овец.

В этом году идею официально поддержали Европейская комиссия и крупнейшее фермерское лобби. Исследователи уже подтвердили, что скот, поедая подлесок, сдерживает распространение огня в испанских регионах Эстремадура, Андалусия и Валенсия, сообщает Politico.

В материале указано, что этот метод прост, но недешев в воплощении, а пастухи в основном выживают только благодаря госсубсидиям. Главное же препятствие, по мнению специалистов, это тот факт, что политики финансируют преимущественно тушение уже имеющихся пожаров, а не профилактику.

"Так же, как мы финансируем пожарных, нужно признать и работу пастухов", — говорит Жорди Вендрель из испанской Pau Costa Foundation.

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Проблему с реализацией этой идеи усугубляет то, что заброшенные сельхозземли зарастают кустарником, который высыхает и превращается в легковоспламеняющиеся однородные леса. Именно в таких сплошных лесисто-кустарниковых массивах, по данным спутниковой службы Copernicus, и разгораются самые большие пожары Европы.

Противодействие пожарам и стратегия предотвращения: опыт ЕС

Впрочем, рынок почти не стимулирует молодежь идти в козничество без гарантии доходности, говорят представители испанского фермерского лобби ASAJA. Они предлагают создать специальный фонд поддержки по аналогии с ковидными выплатами ЕС в 2020 году.

Примером успеха называют каталонский проект Fire Flocks, где пастухи пасут животных на определенных пожароопасных участках леса, а затем продают сыр и йогурты со специальной маркой, рассказывающей о природоохранных целях производства. Европейская комиссия уже включила выпас скота в мартовскую стратегию предотвращения пожаров, а в следующей Совместной аграрной политике ЕС с 2028 года планирует ввести специальные выплаты фермерам на переход к пастушьей работе.

Впрочем, сторонники метода жалуются, что Брюссель пока мало сделал для реального внедрения практики: в прошлом году группа европейских ученых подвергла критике ЕС за "чрезмерный фокус на тушении пожаров" вместо системной работы с ландшафтом. Показательный пример – Мадридский регион, где власти выделили 800 тысяч евро на выпас скота на 3700 гектарах леса, тогда как нынешние пожары уже уничтожили 27 тысяч гектаров только в этом регионе.

Эксперты признают, что в экстремальных условиях самого выпаса может быть недостаточно. Как отмечает исследователь Урбано Фра Палео из Университета Эстремадуры, без животных низкая растительность будет просто отрастать снова, а потому принимающие решения люди мыслят "категориями тушения пожара, а не управления ландшафтом".

Ранее Фокус сообщал о том, как на Крите горят известные курорты и гибнут люди. С 29 июля тысячи человек были эвакуированы с греческого острова Крит, а лесной пожар продолжает разгораться, угрожая известным курортам в Ретимно.

Впоследствии стало известно, что во Франции огонь грозит "ракетным" заводам. Власти эвакуировали часть объектов и усилили меры безопасности вокруг заводов.