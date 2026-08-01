Не лише літаки й вогнеборці: ЄС хоче залучити кіз у боротьбі проти лісових пожеж (відео)

Пожежники Франції та Іспанії не встигають гасити масштабні пожежі через брак літаків. Тому в Європі дедалі серйозніше розглядають альтернативний спосіб профілактики — випас кіз та овець.

Цього року ідею офіційно підтримали Європейська комісія та найбільше фермерське лобі. Дослідники вже підтвердили, що худоба, поїдаючи підлісок, стримує поширення вогню в іспанських регіонах Естремадура, Андалусія та Валенсія, повідомляє Politico.

В матеріалі вказано, що цей метод є простим, але недешевим у втіленні, а пастухи здебільшого виживають лише завдяки держсубсидіям. Головна ж перешкода, на думку фахівців, це той факт, що політики фінансують переважно гасіння вже наявних пожеж, а не профілактику.

"Так само, як ми фінансуємо пожежників, потрібно визнати й роботу пастухів", — каже Жорді Вендрель з іспанської Pau Costa Foundation.

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Проблему з реалізацією цієї ідеї посилює те, що покинуті сільгоспземлі заростають чагарником, який висихає та перетворюється на легкозаймисті однорідні ліси. Саме в таких суцільних лісисто-чагарникових масивах, за даними супутникової служби Copernicus, і спалахують найбільші пожежі Європи.

Протидія пожежам і стратегія запобігання: досвід ЄС

Утім, ринок майже не стимулює молодь іти в козівництво без гарантії прибутковості, кажуть представники іспанського фермерського лобі ASAJA. Вони пропонують створити спеціальний фонд підтримки за аналогією з ковідними виплатами ЄС 2020 року.

Прикладом успіху називають каталонський проєкт Fire Flocks, де пастухи випасають тварин на визначених пожежонебезпечних ділянках лісу, а потім продають сир та йогурти зі спеціальною маркою, що розповідає про природоохоронну мету виробництва. Європейська комісія вже включила випас худоби до березневої стратегії запобігання пожежам, а в наступній Спільній аграрній політиці ЄС з 2028 року планує запровадити спеціальні виплати фермерам на перехід до пастушої роботи.

Втім, прихильники методу скаржаться, що Брюссель поки мало зробив для реального впровадження практики: торік група європейських науковців розкритикувала ЄС за "надмірний фокус на гасінні пожеж" замість системної роботи з ландшафтом. Показовий приклад — Мадридський регіон, де влада виділила 800 тисяч євро на випас худоби на 3700 гектарах лісу, тоді як нинішні пожежі вже знищили 27 тисяч гектарів лише в цьому регіоні.

Експерти визнають, що в екстремальних умовах самого випасу може бути недостатньо. Як зазначає дослідник Урбано Фра Палео з Університету Естремадури, без тварин низька рослинність просто відростатиме знову, а тому особи, які ухвалюють рішення, мислять "категоріями гасіння пожежі, а не управління ландшафтом".

Раніше Фокус повідомляв про те, як на Криті горять відомі курорти та гинуть люди. З 29 липня тисячі людей були евакуйовані з грецького острова Крит, а лісова пожежа продовжує розгоратися, загрожуючи відомим курортам у Ретімно.

Згодом стало відомо, що у Франції вогонь загрожує "ракетним" заводам. Влада евакуювала частину об'єктів і посилила заходи безпеки навколо заводів.