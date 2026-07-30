Лесные пожары пересекли море: на Крите горят известные курорты и гибнут люди (видео)

С 29 июля тысячи людей были эвакуированы с греческого острова Крит и лесной пожар продолжает разгораться, угрожая известным курортам в Ретимно.

Решение об эвакуации более 8000 местных жителей и туристов было принято после того, как пожар, унесший жизни спасателей приблизился к населенным пунктам на расстояние километра, а затем вечером резко изменил направление, сообщает Daily Mail.

Лесные пожары пылают на Крите

Пожар уничтожил дома, сельскохозяйственные постройки, животных, но точных данных о масштабах ущерба пока нет.

Двое пожарных оказались заблокированы на горной дороге недалеко от деревни Криа Вриси и погибли из-за постоянно меняющегося направления ветра. Третий пожарный потерял сознание и погиб во время тушения отдельного пожара недалеко от Гитейо на полуострове Пелопоннес. Известно, что около 100 пожарных боролись с пожаром недалеко от деревни Пломари на острове Лесбос, еще одном популярном курорте.

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Это происходит на фоне того, что Европа борется с одними из самых масштабных лесных пожаров за всю историю наблюдений, охватившими множество популярных мест отдыха, включая Францию , Испанию и Турцию.

Утром 30 июля пожар вспыхнул в немецком горном массиве Химгау-Альпы. На месте происшествия находятся 200 пожарных и сотрудников экстренных служб.

В Испании выгорело 207 000 гектаров, пожарные продолжают бороться с лесным пожаром, бушующим уже неделю под Мадридом. В среду недалеко от границы Испании с Португалией вспыхнул новый лесной пожар, в результате которого было эвакуировано более 600 человек.

Лесные пожары бушуют в Испании

Во Франции после разрушительного пожара, охватившего Бордо, сгорело около 92 000 гектаров земли. Новые пожары вспыхнули между городами Марсель и Ницца, а также в регионе Бургундия.

В среду турецкие пожарные боролись с лесными пожарами вблизи южных туристических пляжей страны, из-за которых были эвакуированы сотни людей.

Пожарная служба Крита направила в район Ретимно на юго-западе страны более 200 пожарных и 53 пожарные машины, но ветер со скоростью до 102 километров в час раздувал пламя.

По данным местного представителя гражданской защиты Георгиоса Цапакоса, фронт пожара в Ретимно простирается более чем на 15 километров. Сейчас горят леса и сельскохозяйственные угодья, но ветер в любой момент может изменить направление пожара.

Министерство гражданской защиты ввело в четверг в ряде районов, включая Крит и окрестности, режим повышенной пожарной опасности, который также затронул Афины, восточный Пелопоннес и большинство островов Эгейского моря.

Почти каждое лето Греция сталкивается с разрушительными лесными пожарами, поскольку продолжительная засуха, высокие температуры и сильные ветры создают идеальные условия для быстрого распространения огня.

Напомним, масштабные лесные пожары во Франции и Испании вынудили более 280 тысяч местных жителей и туристов срочно покинуть свои дома и отели. Ситуация в обеих странах остается критической, а спасательные службы работают на пределе своих возможностей.

Во Франции горит регион Бордо. Лесные пожары уничтожают курорты и виллы за миллионы евро.