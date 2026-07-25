Масштабные пожары в Европе: туристов в отелях будят посреди ночи, чтобы спасти от огня

Масштабные лесные пожары во Франции и Испании вынудили более 280 тысяч местных жителей и туристов срочно покинуть свои дома и отели. Ситуация в обеих странах остается критической, а спасательные службы работают на пределе своих возможностей.

В Испании огонь приближается к столице. Глава местной службы по чрезвычайным ситуациям Карлос Новильо сообщил, что вблизи Мадрида спасатели вынуждены перейти в оборонительный режим, поскольку обуздать пламя таких масштабов сейчас просто невозможно, пишет BBC.

"В этом районе невозможно потушить пожар, поэтому принимаются оборонительные меры", — отметил он.

Правительство во главе с премьер-министром Педро Санчесом называет главным приоритетом защиту населенных пунктов и спасение человеческих жизней.

На юге Франции людей эвакуируют из-за быстрого распространения огня и сильного задымления. Британские туристы, находившиеся недалеко от Бордо, рассказывают, что их разбудили посреди ночи: так, семью Николы Смит разбудили в 3:30 утра с требованием немедленно покинуть отель, в то время как на телефоны непрерывно поступали экстренные уведомления от французских властей об эвакуации соседних районов.

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Напомним, ранее Фокус сообщал, что власти Испании впервые в истории объявили общенациональное чрезвычайное положение, а Париж приступил к полной эвакуации туристического полуострова Кап-Ферре.

Кроме того, в Ле-Кап-Ферре на юго-западе Франции, в Бордо, продолжается полная эвакуация, тысячи гектаров леса охвачены огнем, а роскошные виллы сгорают дотла. Люди оказались в кольце огня, поэтому их пришлось эвакуировать на лодках.