Масштабні пожежі в Європі: туристів у готелях будять серед ночі, щоб урятувати від вогню

Масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змусили понад 280 тисяч місцевих жителів і туристів терміново залишити свої домівки та готелі. Ситуація в обох країнах залишається критичною, а рятувальні служби працюють на межі своїх можливостей.

В Іспанії вогонь підбирається до столиці. Голова місцевої служби з надзвичайних ситуацій Карлос Новільйо повідомив, що поблизу Мадрида рятувальники змушені перейти в оборонний режим, оскільки приборкати полум'я таких масштабів зараз просто неможливо, пише BBC.

"У цьому районі неможливо загасити пожежу, тому вживаються оборонні заходи", — зазначив він.

Головним пріоритетом уряд на чолі з прем’єр-міністром Педро Санчесом називає захист населених пунктів та збереження життів.

На півдні Франції людей евакуюють через швидке поширення вогню та щільне задимлення. Британські туристи поблизу Бордо розповідають, що їх піднімали на ноги посеред ночі: так, родину Ніколи Сміт розбудили о 3:30 ранку з вимогою негайно залишити готель, поки на телефони безперервно надходили екстрені сповіщення від французької влади про евакуацію сусідніх районів.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що влада Іспанії вперше в історії оголосила загальнонаціональний надзвичайний стан, а Париж почав повну евакуацію туристичного півострова Кап-Ферре.

Крім того, у Леж-Кап-Ферре на південному заході Франції, в Бордо, триває повна евакуація, тисячі гектарів лісу охоплені вогнем, а розкішні вілли згорають дотла. Люди опинилися в кільці вогню, тож їх довелося евакуювати на човнах.