Для ликвидации лесных пожаров: Украина отправила 70 спасателей во Францию (видео)
Украина поможет Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами Уже 70 украинских спасателей отправились в страну ЕС, чтобы присоединиться к укрощению огня.
Об отправке украинских спасателей во Францию сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в соцсети X.
Как отмечают в ГСЧС, это первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что Украина отправила во Францию команду 70 спасателей.Важно
"Защищая себя от войны России против Украины, Украина также помогает защищать жизнь по всей Европе. Это европейская солидарность. Каждый день Украина показывает, что принадлежит к нашему Союзу", — подчеркнула чиновница.
Напомним, на юго-западе Франции тысячи гектаров леса охвачены огнем. Уже более 40 000 человек были эвакуированы или находятся в процессе эвакуации.
Фокус также сообщал, что огонь во Франции приблизился к предприятиям, где производят ракетные двигатели и хранят взрывоопасные вещества.