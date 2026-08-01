Для ликвидации лесных пожаров: Украина отправила 70 спасателей во Францию (видео)

Украина поможет Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами Уже 70 украинских спасателей отправились в страну ЕС, чтобы присоединиться к укрощению огня.

Об отправке украинских спасателей во Францию сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в соцсети X.

Команда ГСЧС отправилась во Францию

Как отмечают в ГСЧС, это первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что Украина отправила во Францию команду 70 спасателей.

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"Защищая себя от войны России против Украины, Украина также помогает защищать жизнь по всей Европе. Это европейская солидарность. Каждый день Украина показывает, что принадлежит к нашему Союзу", — подчеркнула чиновница.

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Напомним, на юго-западе Франции тысячи гектаров леса охвачены огнем. Уже более 40 000 человек были эвакуированы или находятся в процессе эвакуации.

Фокус также сообщал, что огонь во Франции приблизился к предприятиям, где производят ракетные двигатели и хранят взрывоопасные вещества.