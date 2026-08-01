Для ліквідації лісових пожеж: Україна відправила 70 рятувальників до Франції (відео)

Україна допоможе Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Вже 70 українських рятувальників вирушили до країни ЄС, щоб приєднатись до приборкання вогню.

Про відправку українських рятувальників до Франції повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у у соцмережі X.

Команда ДСНС вирушила до Франції

Як зазначають у ДСНС, це перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна відправила у Францію команду 70 рятувальників.

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"Захищаючи себе від війни Росії проти України, Україна також допомагає захищати життя по всій Європі. Це європейська солідарність. Щодня Україна показує, що належить до нашого Союзу", — наголосила чиновниця.

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Нагадаємо, на південному заході Франції тисячі гектарів лісу охоплені вогнем. Вже понад 40 000 осіб евакуйовано або перебувають у процесі евакуації.

Фокус також повідомляв, що вогонь у Франції наблизився до підприємств, де виробляють ракетні двигуни та зберігають вибухонебезпечні речовини.