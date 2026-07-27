Пожежна криза у Франції: Макрон збирає термінову нараду через надзвичайну ситуацію (відео)
Президент Франції Еммануель Макрон планує провести міжвідомчу кризову нараду. Вона буде присвячена лісовим пожежам, що охопили низку регіонів країни.
Через цю термінову зустріч довелося скасувати заплановану обідню зустріч глави держави з членами уряду та їхніми подружжями. Про це повідомляє BFMTV.
Нарада під головуванням президента розпочнеться о 10:00 ранку за паризьким часом у Міністерстві внутрішніх справ. Паралельно Міністерство економіки Франції в понеділок скликає термінову зустріч із представниками туристичної, енергетичної, телекомунікаційної та страхової галузей, аби оцінити наслідки пожеж у департаментах Ланди та Жиронда й обговорити можливі заходи підтримки постраждалих секторів.
У цій зустрічі візьмуть участь міністри економіки та торгівлі. Головна мета — підбити підсумки поточної ситуації, визначити першочергові потреби та забезпечити безперебійне функціонування економіки в постраждалих регіонах.
До другого етапу наради долучаться профільні галузеві федерації, представники туристичного, енергетичного та телекомунікаційного секторів, страхові компанії, а також міністри енергетики, промисловості та цифрових технологій.
Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції вирують "апокаліптичні" лісові пожежі. Люди опинилися в кільці вогню, тож їх довелося евакуювати на човнах.
Згодом стало відомо, що Францію та Іспанію накрила нова хвиля масштабних пожеж. Наразі у Мадриді оголосили надзвичайний стан, а в Франції десятки тисяч людей покинули з південного заходу країни.